Este jueves The FanLab dio a conocer el esperado anuncio que había publicado días antes en sus redes sociales y se trata de nada más y nada menos que de los primeros confirmados para el The Metal Fest 2024, evento que regresa al Movistar Arena tras su edición 2023 y que tiene a Anthrax y Emperor como cabeza de cartel.

The Metal Fest vuelve el 2024: Confirman fechas y primeras bandas para el importante evento

No será una, The Metal Fest 2024 en esta edición tendrá dos jornadas de altísimo metal en el Movistar Arena, llevándose a cabo el próximo 20 y 21 de abril del 2024 y con un line-up potente donde asoma como principales cabezas de cartel; la banda liderada por Scott Ian y los noruegos de Emperor, no obstante, hay otras grandes sorpresas como el regreso de Sepultura y la presentación de los neerlandeses Within Temptation.

Revisa a continuación el listado de bandas confirmadas para The Metal Fest 2024.

Anthrax

Emperor

Within Temptation

Biohazard

Sepultura

Soen

Amorphis

Forbidden e In Extremo

Dogma

Atomic Agressor

Sadism

Alto Voltaje

The FanLab, productora a cargo del evento señaló que estas no serán las únicas bandas que dirán presente en el evento más importante de metal en Chile, y que aún queda más por anunciar.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para The Metal Fest 2024?

La venta de abonos, estará disponible desde este viernes 8 de septiembre a partir de las 12:00 horas en el sistema PuntoTicket.

¿Cuáles son los valores de las entradas?

Preventa: Abono Cancha $99.000 Abono Platea Baja Numerada $119.000 Abono Platea Alta General $99.000 Abono Silla de Ruedas $99.000 Abono Tribuna $59.000



*Precios hasta agotar el stock del 50% de la capacidad del recinto.