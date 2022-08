Reviven The Metal Fest Chile: Proyectan nueva versión del evento para 2023

En un anunció que hasta el momento no cuenta con mayores detalles, se confirmó que el festival conocido como The Metal Fest Chile tendrá una versión que lo revivirá el 2023.

El anuncio se reveló por medio de las redes sociales de la productora The Fan Lab, y también por medio de un mensaje enviado a la prensa.

Sin embargo, no hubo mayores nociones sobre fechas, el lugar de realización o las bandas que conformarán la nueva parrilla de artistas.

¿Qué es el Metal Fest?

The Metal Fest Chile es un evento que tuvo tres ediciones el 2012, 2013 y 2014, con 82 bandas participantes, siempre organizado por la productora Time For Fun, cuyos responsables hoy manejan The Fan Lab.

La idea fuerza del evento, que ha llegado a reunir a más de 70 mil personas a través de sus ediciones, es reunir a lo más granado del Metal alternativo, Thrash metal, Nu metal, Death metal y Glam metal.

Así, su primera versión contó con la participación de bandas como Anthrax, Misfits, Blind Guardian, Venom y Exodus. Mientras que al año siguiente dijeron presente Down, Twisted Sister, Devin Townsend Project y Carcass.

En tanto que la edición de 2014 tuvo a la cabeza a Megadeth, compartiendo con otras bandas como Dark Angel, At the Gates y Voivod, además de los chilenos Pentagram.