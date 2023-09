Ghost es una de las bandas más importantes de la escena heavy metal y hard rock del Siglo XXI. Con Tobías Forge al mando y un halo de intriga sobre quiénes son el resto de los músicos que lo acompañan, los Nameless Ghoul, los acordes del clero escandinavo han sabido ganarse un espacio en un género que sigue vivo con muchísima fuerza gracias a trabajos como el de los suecos pese a que su peak se dio décadas atrás.

Y así es como aterrizarán en el Movistar Arena repleto el próximo miércoles 27 de septiembre, con un setlist cargado de éxitos y ya 17 años de carrera a cuestas. No obstante, tuvieron que iniciar desde cero en una era dominada, quizás, por otros estilos musicales, por lo que el apoyo de los que fueron sus ídolos fue clave.

Ghost y Metallica: la relación mentor-discípulo

Pero pese a ser una banda más joven, los titanes del metal se han rendido a sus pies. Tal es el caso de James Hetfield, vocalista y guitarrista de Metallica, quien apoyó a Ghost desde sus inicios y hasta los cobijó bajo su alero.

“Estoy en su club de fans. No tenía idea de cómo se veían hasta que vi el video de ellos tocando en vivo. Primero escuché la música y pensé que era genial, muy única, muy melódica y una bocanada de aire fresco para el metal. Me recordó un poco del rock de los 70 que también me gustaba. Así que sí, me encanta la banda”, declaró el Riff Master en su momento. Es más, Hetfield llevó su devoción por Ghost más allá: Metallica los escogió como teloneros de la parte final de su gira “Hardwired… To Self-Destruct”.

Tobías Forge, líder de Ghost y fanático reconocido de Metallica, manifestó que sin este apoyo quizás la historia hubiera sido distinta. “Su apoyo ha sido clave. Comenzamos a ser famosos desde que James empezó a hablar bien de nosotros hace unos 10 años. Diría que hemos tenido una relación mentor-discípulo”, recalcó.

Iron Maiden y la primera vez de Ghost en Chile

Si de heavy metal se trata, Iron Maiden es ley. Y como los que mandan en este mundo, también le dieron un empujón importantísimo a Ghost. De hecho, la primera vez de los suecos en Chile fue teloneando a la Doncella en el Estadio Nacional, donde también se presentó Slayer. Eso fue el 2013.

Maiden es otro de los pilares en la carrera de Tobías Forge. Tanto que Ghost se la jugó y reversionó Phantom of the Opera en su reciente EP de covers, Phantominme.

Forge recalcó en su oportunidad que Iron Maiden no sólo es una inspiración musical y en la teatralidad. “También lo ha sido en cuanto a la ética profesional porque la cantidad de esfuerzo que tienes que dedicarle a tu trabajo y arte siempre ha sido una inspiración para mí”, expresó.

Setlist de Ghost en Chile

El setlist de Ghost durante el Re-Imperatour 2023 consta de, en promedio, 21 canciones con algunos intermedios auditivos y visuales y con una duración de, aproxidamente, dos horas.

Éste el setlist que vienen presentando en esta gira:

Kaisarion

Rats

Faith

Spillways

Cirice

Absolution

Ritual

Call Me Little Sunshine

Con Clavi Con Dio

Watcher in the Sky

If You Have Ghosts (Roky Erickson and the Aliens cover)

Twenties

Year Zero

He Is

Miasma

Mary on a Cross

Mummy Dust

Respite on the Spitalfields

Encore:

Kiss the Go-Goat

Dance Macabre

Square Hammer

Ghost en Chile: ¿cuándo es el concierto?

El concierto de Ghost en Chile será el próximo miércoles 27 de septiembre en el Movistar Arena. No quedan entradas a disposición, ya el éxito de ventas fue total.