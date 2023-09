La icónica banda sueca de heavy metal “Ghost“ , reconocida mundialmente por su excéntrica puesta en escena durante conciertos en vivo hará una nueva presentación en Chile, esta vez será en el Movistar Arena el próximo 27 de septiembre en el marco de la gira “Imperatour“, donde presentan su último disco Impera (2022).

Es en ese contexto que te invitamos a conocer el posible setlist de la banda sueca en Chile y en su gira por Sudamérica, donde recorrerá los territorios de México, Brasil y Argentina.

El posible setlist de Ghost, la banda de heavy metal que aterriza en Chile

Según señala el sitio web setlist.fm, la banda sueca en el marco de la misma gira se presentó este martes 12 de septiembre en el Kia Forum de Inglewood, California, realizando el siguiente setlist:

Kaisarion

Rats

Faith

Spillways

Cirice

Absolution

Ritual

Call Me Little Sunshine

Con Clavi Con Dio

Watcher in the Sky

If You Have Ghosts (Roky Erickson and the Aliens cover)

Twenties

Year Zero

He Is

Miasma

Mary on a Cross

Mummy Dust

Respite on the Spitalfields

Encore:

Kiss the Go-Goat

Dance Macabre

Square Hammer

No obstante, aún se podrían esperar novedades, ya que la propia banda ha realizado cambios en el setlist durante la gira, sin ir más lejos, antes de la doble presentación en Inglewood, hizo un show en Albuquerque (7 de septiembre) con dos canciones menos; “If You Have Ghosts” y “Twenties”.

¿Quedan entradas para Ghost en Chile?

Según lo que indica el sitio web de Puntoticket, lamentablemente no quedan entradas a la venta para ser testigos del regreso de Ghost a Chile, ya que la venta de entradas para el show del 27 de septiembre se encuentra deshabilitada.

La banda invitada para abrir aquella jornada será Pentagram Chile, liderada por su vocalista Anton Reisenegger.