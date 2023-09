The Metal Fest Chile 2024: Anuncian programación y qué bandas se presentan en cada día

Este martes 26 de septiembre se conoció la cartelera diaria del “The Metal Fest Chile 2024”, evento que reunirá el próximo 20 y 21 de abril del 2024 a un selecto grupo de bandas metaleras nacionales e internacionales en el Movistar Arena.

Según señala The Fanlab, productora a cargo del evento, el sábado 20 de abril, The Metal Fest contará con las presentaciones internacionales de Emperor, Sepultura, Soen e In Extremo, mientras que Dogma, Sadism, Dorso y Battlerage, serán las encargadas de representar a Chile en la imperdible primera jornada.

Por otra parte, el domingo 21 de abril tendrá también participación internacional con Anthrax, Within Temptation, Biohazard, Amorphis y Forbidden, mientras que será el turno de los chilenos Atomic Agressor, Alto Voltaje, Total Mosh y Parasyche.

Programación The Metal Fest:

Sábado 20 de abril: Emperor, Sepultura, Soen e In Extremo, Dogma, Sadism, Dorso y Battlerage.

Emperor, Sepultura, Soen e In Extremo, Dogma, Sadism, Dorso y Battlerage. Domingo 21 de abril: Anthrax, Within Temptation, Biohazard, Amorphis y Forbidden, Atomic Agressor, Alto Voltaje, Total Mosh y Parasyche.

¡Atención! Si bien ya se han agregado nuevas bandas al demoledor cartel del festival; como Dorso, Battlerage o Biohazard, la productora señala que pronto se vienen nuevos anuncios y sorpresas al festival más importante de metal en nuestro país.

El festival contará además con stands, foodtrucks y grandes novedades para los asistentes al evento.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para The Metal Fest 2024?

La venta de abonos y pases diarios ya se encuentran disponibles mediante el sistema PuntoTicket y los precios va desde los $33.350 diarios en Tribuna hasta los $136.850 con un abono para los dos días en Platea Baja.

Pase Diario

Cancha : $62.100.

: $62.100. Platea Baja: $79.350.

$79.350. Platea Alta : $62.100.

: $62.100. Tribuna : $33.350.

: $33.350. Silla de Ruedas: $62.100.

$62.100. Acompañante Silla de Ruedas: $62.100.

Abonos (sábado 20 y domingo 21)

Cancha : $113.850.

: $113.850. Platea Baja: $136.850.

$136.850. Platea Alta : $113.850.

: $113.850. Tribuna : $67.850.

: $67.850. Silla de Ruedas: $113.850.

$113.850. Acompañante Silla de Ruedas: $113.850.

Cartelera diario The Metal Fest 2024: