Slash con Myles Kennedy y The Conspirators en Chile: ¿A qué hora es la preventa y venta de entradas?

Uno de los guitarristas más reconocidos a nivel mundial visitará nuestro país para brindar un tremendo espectáculo. Se trata de Slash, el mítico ex integrante de Guns and Roses, quien se presentará junto a su fiel colaborador Myles Kennedy y The Conspirators, agrupación que acompaña al artista en sus trabajos solistas, siendo “4” de 2022 el más reciente de ellos. Si eres fan del intérprete, entonces revisa cuándo es la preventa y venta de entradas.

¿A qué hora es la preventa y venta de entradas de Slash en Chile?

¡Atención fanáticos! La preventa de entradas para Slash, Myles Kennedy y The Conspirators comenzó este jueves 19 de octubre por la plataforma Punto Tícket.

Si quieres acceder a la preventa de entradas, haz clic aquí.

De ese modo, si esperaras la Venta General de entradas, esta inicia este próximo viernes 20 de octubre a las 12 del día.

Un espectáculo esperado por sus fanáticos

Esta presentación reúne a los intérpretes como nunca antes. Tras 10 años de trayectoria, y cuatro álbumes de carrera, el conocido como “4“, que debutó como el álbum de Hard Rock número uno en ventas, presenta a SMKC como nunca antes los habías escuchado. El proyecto discográfico revela un álbum de rock vibrante cautivado por legendarios sonidos de guitarra, acompañados de grandes estribillos y riffs aún más gigantes, produciendo una atmósfera que adentra en en una amplia gama de sonidos, estilos y estados de ánimo en 10 canciones.

Durante una conversación con Radio Futuro, Slash, dio detalles de “4”, el último proyecto junto a su banda, y que logró reconocimiento internacional.

“Este álbum fue hecho como si fuera en vivo, de una manera en la que no habíamos grabado antes. Siempre nos metemos al estudio, tocamos, mantenemos la batería y el bajo y después regrabamos las guitarras. Y eso es porque odio ponerme audífonos cuando estoy en la misma sala tocando con mis compañeros, entonces no quedo conforme con cómo suena la guitarra y rehago esas partes“.

Agrega, “pero esta vez pusimos todo, los amplificadores, la batería, todo en un estudio y tocamos como si estuviéramos en un concierto. Le dio un toque muy orgánico y la energía quedó muy arriba. Y no arreglamos nada, ni los solos de guitarra, ni las voces, de verdad fue muy en vivo. Y bueno, sí, ya llevamos harto tiempo juntos y hemos desarrollado una química especial. Definitivamente es algo que puedes escuchar en el disco, esa energía e interacción entre todos“.

Cabe señalar que, para este proyecto, la banda se asoció con el productor Dave Cobb, quien ha trabajado con artistas como Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell y Brandi Carlile, lo que confirma que este álbum se ha convertido en el más sólido hasta la fecha.

¿Cuándo y dónde se presentará Slash, Myles Kennedy y The Conspirators en Chile?

El espectáculo se realizará el próximo 13 de febrero de 2024 en el Teatro Caupolicán.