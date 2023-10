Se confirmó uno de los conciertos más esperados para los fanáticos y fanáticas del hard rock, Slash junto a Myles Kennedy and The Conspirators regresan a nuestro país el próximo año. En 2019 fue la última vez que Slash vino a Chile, ahora se preparan para reencontrarse con los mejores éxitos en su gira The River Is Rising.

Slash llega con su asiduo colaborador Myles Kennedy y The Conspirators, banda que acompaña al guitarrista de Guns N’ Roses en sus trabajos solistas, siendo “4” de 2022 el más reciente de ellos. Una muestra de esta reciente placa, y otros tracks de su carrera solista, es lo que podremos disfrutar en esta nueva visita en solitario del guitarrista a nuestro país.

¿Cuándo se presentan Slash y Myles Kennedy en Chile?

Uno de los guitarristas más importantes de la historia, pisará nuevamente tierras chilenas el próximo 13 de febrero de 2024 en el Teatro Caupolicán.

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators han confirmado una serie de fechas internacionales para 2024, con la gira “The River Is Rising-Rest of the World Tour ’24” llevando a la banda a tocar en 21 países y 32 ciudades de todo el mundo, y por fín Chile será sede de uno de los conciertos de rock más importantes y legendario que se han vivido en el Teatro Caupolicán.

¿Cuándo es la venta de entradas?

La venta general de boletos para ver a Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators comienza este viernes 20 de octubre a las 10:00 AM hora a través del sistema Punto Ticket.

Aquellos fanáticos que deseen acceder a la preventa de boletos, se realizará a partir del jueves 19 de octubre a las 10:00 AM hora registrándose AQUÍ para realizar la compra. Solo deberás ingresar tu correo y esperar que sea el día y le hora anunciada anteriormente para que obtengas tu entrada en la preventa.

La nueva era de Slash ft Myles Kennedy & The Conspirators

El rock sigue viviendo luego de una década y cuatro álbumes de carrera, el universalmente aclamado “4”, que debutó como el álbum de Hard Rock número uno en ventas, muestra a SMKC como nunca antes los habías escuchado. Un álbum de rock vibrante impulsado por memorables ganchos de guitarra y melodías convincentes, grandes estribillos y riffs aún más gigantes, adentrándose en una amplia gama de sonidos, estilos y estados de ánimo en 10 canciones.

Para el cuarto álbum de estudio de SMKC y el quinto álbum solista de SLASH en general, el guitarrista y sus compañeros de banda se asociaron con el productor Dave Cobb, que ha trabajado con artistas como Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell y Brandi Carlile, lo que resulta en el álbum más fuerte de la banda hasta la fecha.

Grabado en el RCA Studio A de Nashville, Cobb compartió el deseo de la banda de grabar las pistas en vivo en el estudio, incluidos solos de guitarra y voces, revelando un sonido y un estilo impresionantes y vitales, todo capturado como si fuera un concierto.