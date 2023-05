Tras una larga espera de sus fans, finalmente llegó el día que tanto esperaban. Jackson Wang tuvo su tan esperado concierto “Magic Man” en el Movistar Arena repleto de público que solo esperaba verlo brillar.

La apertura de puertas se dió a las 19:00 horas de la tarde. Aunque las fanáticas estaban haciendo fila desde más temprano para ingresar al recinto de la comuna de Santiago.

Con venta de merchandising y diversos concursos y dinámicas para hacer más amena la espera. El Movistar Arena vió llegar a diversos fans del cantante de origen chino que se presentó por primera vez en solitario en nuestro país.

Casi empañado por los fans

Unos pocos minutos antes de las 21:00 horas las pantallas comenzaron a pasar diversos videos musicales como “Blow” y “Come Alive” lo que tuvo a sus fanáticas gritando a más no poder.

Un último video musical fue puesto en pantalla “Cheetah” su más reciente canción lanzada. Con este video las luces se apagaron y por fin comenzó lo que sería una puesta en escena sin igual.

La primera canción de la noche “100 Ways“ comenzó a sonar y vimos aparecer en el escenario un ascensor. Desde las alturas bajó Jackson Wang y dió inicio al show que se extendería hasta pasadas las 00:00 horas de la noche.

Sin parar ni una sola vez Jackson cantó seguido “Go Ghost“ y “Blackout“, esta última con un solo de baile que sorprendió a los presente. El artista posteriormente desapareció al escenario y volvió para cantar “Just Like Magic“.

Es aquí cuándo las cosas comenzaron a ponerse complicadas y es que luego de cantar “All the Way” pidió que se parara el show. Esto porque las fanáticas de la emoción comenzaron a desmayarse y a apretarse cada vez más en cancha preferencial.

Esto derivó a que no una, sino dos veces se detuviera el show en ese pequeño lapso de tiempo. El que después se extendió a más de 10 minutos en donde el cantante no quiso retomar el show hasta que se regulara la situación.

Jackson Wang se preocupó de sus fanáticas durante este tiempo pidiendo en reiteradas ocasiones que retrocedieran unos pasos para darle espacio a las personas que se encontraban más adelante.

Debido a está razón personal del Movistar Arena tuvo a salir que explicar en español lo que el artista estaba diciendo, pidiendo nuevamente que retrocedieran unos pasos para tener más espacio.

Asimismo, personal del Team Wang se encargó de traer agua que estaba destinada para los bailarines y se la entregó a los asistentes al show.

A pesar de esto, las fanáticas no hicieron caso y continuaban empujando hacía adelante, lo que provocó que Jackson se molestara unos minutos. Mientras esto sucedía el público reclamaba entre gritos que el show comenzará nuevamente.

The show must go on

Luego de estos problemas con el público el show pudo continuar con la presentación de “BULLET TO THE HEART” siendo seguida de “Drive you home“.

Con los primeros discursos, el artista agradeció a cada uno de los presentes en el recinto por asistir a su show “MagicMan“, cosa que recalcó durante todo el show.

El concierto continuo con “Blue“, “Dopamine” con la que hizo corear al Movistar y siguió con grandes temas como “LMLY” y “Vibes“. Para la presentación de “I Love You 3000 II” subió a una fanática a la que le cantó la canción, lo que llenó de awws al público.

La fiesta se comenzó a ver luego con las canciones “Come Alive“, “Champagne Cool” y “The Moment“. En esta última subió a otra fanática al escenario para cantarle “Dead“.

Claramente la asistente en esta segunda canción aprovechó cada minuto con Jackson arriba del escenario, lo que generó más gritos de la multitud presente las que aplaudieron la actitud de la mujer.

Jackson aprovechó la euforia del público y presentó “Greedy” una canción no lanzada aún. Además de “Cheetah” y “Drive it like you stole it“.

El final del show se vió con Jackson diciendo “Encuentra tu propia magia, Chile” para cerrar con “Cruel” y “Blow“, con la que dejó el escenario.

Este no fue el final del show ya que ante los gritos del público Jackson volvió al escenario y presentó “Pretty Please“, “Slow” y “100 Ways (Remix)“.

Todo parecía indicar que finalmente el show estaba terminado. Pero luego de lanzar poleras al público y subir a más personas al escenario el cantante no quiso retirarse y continúo haciendo saltar al Movistar Arena.

Continuando con más remixes la fiesta en el Movistar se mantuvo hasta unos minutos pasadas las 00:00 horas del martes. Luego de convertir el concierto en una fiesta y con una última despedida el cantante prometió volver en una segunda ocasión al país.