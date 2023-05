Jackson Wang y su gira con la cual visitará Chile: "He esperado este momento por mucho tiempo"

Jackson Wang ha ganado más popularidad entre el público luego de su presentación en el festival de Coachella 2023 en el cual se presentó los dos fin de semana ante una gran cantidad de público.

Ahora el cantante de origen chino se prepará para comenzar el tramo sudamericano de su gira “MAGICMAN”, con la que planea encantar a su público con un show sin igual.

Algo que viene esperando

En una reciente entrevista con TVN el cantante abordó algunos temas sobre su show y su llegada a Chile con esta gira con la que se presentará por primera vez en solitario en el país con su concierto en el Movistar Arena el 22 de mayo.

Sobre la presión de realizar una gira mundial el también productor y compositor destacó que al presentarse como grupo la presión se enfrentaba de diferente forma a como lo hace en solitario, siendo un proceso más agotador.

“Tengo que crearme a mí mismo primero. La música, su sabor, los aspectos visuales, la iluminación del escenario, los outfits, la dirección, el setlist, básicamente todo lo que te puedas imaginar”, detalló Jackson. “Sé como quiero las cosas, incluso después de grabar un video, en el momento de la edición, me importa el color, el brillo, muchas cosas muy específicas. Es como construir un castillo”, explicó.

Asimismo destacó que este es su primera gira como solista siendo algo que esperó poder realizar durante mucho tiempo.

“Es mi primer tour mundial como solista. He estado esperando este momento por mucho tiempo”.

“Mucha gente no me conoce, no sabe lo que hago. Quiero tener el momento de conectar con ellos y compartir una experiencia, un poco de mi arte, mi música, los pensamientos que tengo”, agregó.

En está misma línea el cantante también destacó que con esta performance sus fanáticos podrán ver de primera mano la esencia de su actual trabajo con MAGIC MAN.

Público latinoaméricano

Algo que los artistas destacan cuando visitan latinoamérica es el público que los recibe en cada país, esto debido a que lo dejan todo cantando en los conciertos, algo que Jackson espera con ansias ya que destaca la pasión del público.

“Estoy agradecido de poder viajar a América del Sur. Estoy tan emocionado. Hay algo especial de América del Sur, es diferente, ¿sabes? La pasión, cuando ellos festejan, cuando gritan, cuando cantan, de verdad lo sienten. Lo sienten más que nadie, y amo esa pasión”.

Asimismo en la entrevista con TVN el compositor destacó que está vez le gustaría conocer más partes no turísticas en su paso por está parte del mundo.

Sobre un posible cover en español, el cantante desechó esa idea ya que según sus palabras “sonaba terrible”.

Sobre su presentación de MAGICMAN en Latinoamérica el productor destacó que será “una locura”, esto porque compartirá su visión de las cosas con sus canciones así como demostrar que su show se trata de “encontrar tu propia magia”, algo que el cantante ha hecho a lo largo de su carrera como parte de su propio proceso personal.

Aún quedan entradas

Para el concierto que se realizará en el Movistar Arena el 22 de mayo aún quedan entradas disponibles, además de que se habilitó una nueva localidad para que las fanáticas aseguren sus entradas.

Puedes comprar tickets para el concierto de Jackson Wang en Puntoticket ingresando AQUÍ.