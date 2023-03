Jackson Wang es uno de los integrantes del grupo de Kpop “GOT7” de origen Chino, Wang se ha formado una carrera de solista en la industria del entretenimiento surcoreano y actualmente se encuentra realizando su gira “MAGICMAN”, la que tuvo un exitoso paso por Asia y Europa.

El cantante se presentará en Chile durante el mes de mayo y este 28 de marzo cumplió 29 años, con un post en su cuenta oficial de twitter el actor agradeció a sus padres y fans por apoyarlo en el transcurso de su carrera.

Estos son sus más grandes éxitos

Jackson Wang regresará a nuestro país por tercera vez ya que el 22 de mayo de 2023 tiene agendado un concierto en el Movistar Arena, siendo la primera vez que lo hace con un concierto totalmente en solitario ya que anteriormente en 2018 y 2019 visitó Chile con su banda GOT7 en el marco de sus dos giras mundiales “GOT7 Eyes On You World Tour” y “GOT7 Keep Spinning World Tour”.

Con un paso exitoso en Europa la gira “Magic Man World Tour” continúa con fechas agendadas para Estados Unidos antes de pasar por Brasil, Argentina y Chile, para posteriormente terminar en México.

Wang está de cumpleaños hoy y por está razón, además de su pronto paso por Chile, es que te traemos una lista de algunos de sus más grandes éxitos musicales, los que puedes revisar a continuación:

Fire to the Fuse

Blow

LMLY

100 Ways

I Love You 3000 II

Cruel

Walking (feat. Swae Lee & Major Lazer)

Why Why Why

Come Alive

Blue

Dopamine

Pretty Please

Dead

Bullet to the Heart

Si quieres acudir al concierto de Jackson Wang en Chile aún quedan pocas entradas disponibles las que se pueden comprar mediante Puntoticket haciendo click en el siguiente LINK.