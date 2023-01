El cantante Jackson Wang se encuentra realizando actualmente su gira mundial MAGIC MAN, con la que ya ha pasado por ciudades como Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Londres y París.

Ahora el también integrante del grupo de Kpop GOT7, confirma su show en Santiago.

¡Ya están a la venta las entradas!

El 28 de enero comenzó la preventa de entradas exclusiva para clientes del Banco de Chile y Paquetes Vip, pero este 30 de enero desde las 10:00 horas se realiza la venta general, en donde se podrán conseguir los tickets para el concierto que realizará el artista en nuestro país.

La venta se realiza mediante Puntoticket y para poder comprar entradas y conocer los valores que tendrán estos ingresa al siguiente LINK.

¿Cuándo es el concierto?

MAGIC MAN WORLD TOUR en Santiago se realizará el próximo 22 de mayo de 2023 y el recinto escogido es el Movistar Arena, recinto que el cantante ha visitado con anterioridad para los conciertos que realizó con su grupo GOT7 en 2018 y 2019 llamados “GOT7 Eyes on you World Tour” y “GOT7 Keep Spinning World Tour”.

Actualmente el tour continúa expandiéndose y luego de su paso por Europa, Jackson Wang prepara su show para Estados Unidos y México antes de llegar a Latinoamérica.

Promocionando su nuevo álbum

Con este tour mundial el cantante se encuentra promocionando su más reciente álbum de estudio llamado “MAGIC MAN” el que debutó en el n° 3 en el “Top Current Sales” y “Top Album Sales” de Billboard la semana del lanzamiento y en el n° 15 en Billboard 200, marcando el álbum con las listas más altas de Jackson y también ocupó el Top 13 en Billboard Artist 100 en 2022.

“MAGIC MAN es la forma definitiva de uno mismo, habiendo atravesado diferentes picos y valles de la vida para llegar a la versión más auténtica. Todo el mundo puede convertirse en su propia forma de HOMBRE MÁGICO. No es un misterio, todo es magia”, dijo Jackson.

Con 10 pistas, el álbum ha sido aclamado por la crítica y además ha recibido una gran aceptación por parte de las fanáticas que esperan con ansias la llegada del cantante a Chile por una tercera vez.