Jackson Wang es miembro del grupo de kpop GOT7, boyband surcoreana que ha pisado Chile en dos ocasiones durante 2018 y 2019 en el marco de sus giras mundiales que incluyeron una parada en la ciudad de Santiago.

Ahora el cantante podría tener su primera presentación en solitario en Chile con su tour mundial que actualmente se encuentra pasando por Londres, Inglaterra.

¿Pasará por Chile?

En su paso por la ciudad de Londres, en dónde va a presentarse este 12 de enero con su gira mundial que tiene por nombre MAGICMAN, el artista se encuentra vendiendo mercancía oficial del tour.

Con la venta de prendas del tour, se pudo conocer que en ellas se encuentra la lista de ciudades por las que estará pasando el tour, aquí se pudo conocer que la ciudad de Santiago de Chile sería una próxima parada para la gira mundial.

Hasta el momento, el artista tiene confirmadas fechas para Paris y Dubai, ya que anteriormente pasó por las ciudades de Bangkok, Kuala Lumpur y Singapur en 2022 y una presentación el 12 de enero en Londres.

Chile no sería la única parada que tendría el artista en latinoamérica ya que también se puede ver que el tour cuenta con presentaciones en Buenos Aires, Sao Paulo y Ciudad de México.

Hasta el momento no hay nada confirmado por ninguna productora, pero con la aparición de Santiago en la mercancía oficial del tour el anuncio del concierto en Chile será inminente.

Vino con GOT7

Hay que mencionar que el artista ha pisado el territorio nacional con el grupo GOT7, del que es miembro, en dos ocasiones, por primera vez con el “GOT7 Eyes on you World Tour” en 2018 y nuevamente en 2019 con el “GOT7 Keep Spinning World Tour”, en ambas se presentaron en el Movistar Arena y agotaron las entradas disponibles para el concierto.