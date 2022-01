El 2021 marcó la salida de importantes personajes de reconocidas series de televisión. Grey's Anatomy, The Blacklist y Fear the Walking Dead fueron solo alguna de las series que vieron partir a algunos de sus personajes principales.

El año 2021 estuvo marcada por el regreso de legendarias series a la pantalla, el final de otras, como también tuvimos que ver y sufrir con la partida de queridos personajes de nuestras producciones favoritas.

Ya sea porque los actores decidieron dejar la ficción o los productores decidieron que su camino llegaba a su fin, la salida de estos importantes personajes marcó una nueva era para sus respectivas series y rompieron el corazón de los fans.

Revisa el listado de las partidas más importantes que marcaron a las distintas series de televisión el 2021.

Andrew DeLuca, Grey's Anatomy

El Dr. DeLuca tuvo una de las más dramáticas y tristes partidas de la serie de Shonda Rhimes. A pesar de que los fans de la serie ya deberían estar a acostumbrado a este tipo de sucesos, la salida del personaje afectó a los fans ya que fue totalmente inesperado. Giacomo Giannioti estuvo en la serie desde el año 2015. El 11 de marzo de este año se marcó su última apareción en la ficción.

"Fue realmente difícil", dijo la showrunner Krista Vernoff a TVLine sobre la muerte de DeLuca. “Intenté acobardarme varias veces durante la temporada. ... Varias veces, incluso después de que estábamos en lo más profundo del rodaje de estos episodios, iba a la sala de guionistas y decía: 'Creo que tenemos que salvarlo'. Y hubo un levantamiento de '¡No!' Porque esto La historia se contaba sola, y se sentía importante y poderosa. Como ser humano, piensas: "No quiero hacerlo. No quiero perder a Giacomo. No quiero perder a DeLuca ". Pero como narrador, debes honrar la historia. No lo sé ... es una especie de proceso mágico ".

Garret Dillahunt, Fear the Walking Dead

John Dorie pasó momentos muy difíciles en la última entrega del spin off de The Walking Dead. Después de pasar el episodio alternando entre expresar su deseo de morir y planear su suicidio, Dorie finalmente se convirtió en un zombi, lo que obligó a June a liquidar a su pareja.

Anupam Kher Nueva Amsterdam

El episodio del 13 de abril de New Amsterdam reveló que el Dr. Kapoor había renunciado al hospital después de una batalla con COVID-19, una cirugía a corazón abierto y un difícil proceso de rehabilitación que lo dejó incapaz de reanudar su trabajo. NBC confirmó al día siguiente que Kher no regresaría al programa.

“El año pasado ha sido difícil para muchas personas en todo el mundo, sobre todo para el Dr. Kapoor”, escribió finalmente Kher. “Fue un momento increíblemente especial para mí ser parte de este espectáculo y uno que nunca olvidaré. La familia de New Amsterdam siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Estoy agradecido a la audiencia por su amor, apoyo y buenos deseos, particularmente para mi esposa, Kirron, en este momento. Espero que todos continúen uniéndose a mí en mi viaje y proyectos futuros".

Regé-Jean Page, Bridgerton

Una inesperada noticia recibieron los fans de Bridgerton luego de que se anunciara que Regé-Jean Page no regresará a la segunda temporada.

"Estimados lectores, mientras todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó tan triunfalmente al duque de Hastings", tuiteó Lady Whistledown desde la cuenta oficial del drama de Netflix el 21 de abril. "Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton".

Jesse Williams, Grey’s Anatomy

Los fans de Grey’s Anatomy estaban felices al enterarse que April (Sarah Drew) regresaría a la serie para un episodio especial. Sin embargo, poco dura la alegría ya que su retorno tenia por motivo la salida de Jackson Avery (Jesse Williams) de la serie.

Tras 12 años en la producción, el personaje se despidió del hospital para trabajar en la fundación de su madre Catherine Fox y ayudar a personas que lo necesitan.

Torrey DeVitto, Chicago Med

"Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Natalie Manning ha cobrado vida para todos ustedes en Chicago Med durante las últimas 6 temporadas. Pero ahora es el momento de que ella y yo salgamos y nos despidamos", publicó DeVitto en las redes sociales el 12 de mayo, menos de una hora después de que se conociera la noticia de que no regresará para la temporada 7 de Chicago Med.

Yaya DaCosta, Chicago Med

La actriz se despidió junto a Torrey DeVitto de la serie decidiendo no retornar para la séptima temporada. A través de sus redes sociales DaCosta compartió una emotiva publicación despidiéndose de los fans y la producción. "Después de seis temporadas increíbles de trabajar con algunas de las personas más dedicadas en el negocio, aprender jerga médica salvaje, crecer como actor y como persona, mi tiempo como April Sexton en Chicago Med ha llegado a su fin.

Emily Wickersham, NCIS

El final de la temporada 18 de NCIS sorprendió a los fans luego de que se viera en pantalla que Bishop se marchara para una misión encubierta. Sin embargo, no esperaban que esto marcaría la salida oficial de la actriz de la producción, quien confirmó su salida a través de una publicación en Instagram.

“Qué gran viaje ha sido. Este elenco, este equipo, es de primera categoría. No puedo decir suficientes palabras amables sobre este grupo con el que he tenido el placer de trabajar durante casi 8 años y 172 episodios después. … El tiempo pasa rápido. Cómelo, pero mastica despacio ".

Antonia Thomas, The Good Doctor

Claire se despidió de la serie al inicio de la cuarta temporada. El drama médico de ABC perdió a una de sus protagonistas y personajes más queridos.

"Creo que, en última instancia, para mí, se trata de llegar al punto en el que creo que realmente hemos recorrido la gama de cosas diferentes por las que Claire puede haber pasado", dijo Thomas. "Ahora estoy realmente emocionado de explorar diferentes oportunidades creativas", expresó la actriz en un comunicado.

Megan Boone, The Blacklist

Liz Keen pasó años tratando de descubrir la identidad de Red, el gran villano de la historia y en ocasiones estuvo muy cerca. Sin embargo, los fans quedaron impactados luego de que al final de la temporada 18 su personaje muriera asesinada a tiros, perdiendo su investigación.

"Estos ocho años interpretando a Liz Keen me han ayudado a definir mejor el mundo y a mí misma, ya que ella se propuso hacer lo mismo", escribió Megan Boone en una publicación de Instagram. "Liz buscó lazos familiares incorruptibles y chocó con fuerzas poderosas para revelar los límites donde un mundo cruel e indiferente terminaba y ella comenzaba".

Emily VanCamp, The Resident

La actriz decidió abandonar la serie médica de Fox y hasta el momento se desconocen los motivos de su salida. Sin embargo, quedó muy claro que no regresará a la trama luego de que Nic, su personaje, falleciera en los primeros episodios de la quinta temporada.

Mark Harmon, NCIS

Distintos medios informaron previamente al estreno de la temporada 19 que el actor solo estaría presente en algunos episodios del nuevo ciclo. Pero nadie imaginó que la salida del actor tras 20 años en la serie definitiva.

Gibbs decidió colgar su placa y retirarse para vivir una vida tranquila en Alaska.

Jesse Spencer, Chicago Fire

La partida de Matthew Casey se hizo oficial en el episodio 200 de la serie, el bombero decidió mudarse a Oregón para cuidar a los hijos de su difunto mejor amigo Andy Darden.

“Me di cuenta de que había estado haciendo televisión durante mucho tiempo. Lo sumé y creo que este año es mi décimo octavo año en la cadena de televisión”, dijo Spencer a los periodistas en el momento de su salida. “Fue una decisión difícil porque me encantó el programa desde el principio, pero hay otras cosas que me gustaría hacer en el futuro, y hay una familia a la que debo cuidar, y 18 años es mucho tiempo."

Kaylee Bryant, Legacies

La salida de Josie Saltzman de Mystic Falls en el final de mitad de temporada de Legacies marcó el episodio final de Kaylee Bryant como una serie regular.

"Como fanático del universo de The Vampire Diaries, gracias a The CW y Warner Bros. TV por darme esta oportunidad", dijo Bryant en un comunicado. “Estoy muy agradecido con los fans y los amaré siempre y para siempre por darme la bienvenida y aceptarme en este mundo. Josie ha ayudado a tantos seres humanos hermosos a sentirse cómodos con su sexualidad, y espero que su legado siga vivo para que algún día todos se sientan libres de amar a quien quieran sin importar su género”.