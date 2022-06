Los fans de Legacies sufrieron un duro golpe a finales de 2021 cuando Kaylee Bryant, quien interpretó a Josie Saltzman, anunció su salida de la ficción tras cuatro temporadas. Pero eso no fue todo, ya que sumado a la ausencia de una de sus protagonistas, la cadena The CW decidió cancelar la serie.

Por lo mismo, son muchos los seguidores que se preguntan si verán al personaje por última vez en el final de la serie.

Al momento de su salida, la historia de Josie quedó abierta, por lo que muchos ansían su regreso para poder despedirse de uno de los personajes más importantes de la ficción.

Legacies fue una de las producciones canceladas durante el mes de mayo por The CW, por lo que tras 13 años en la cadena, el universo de The Vampire Diaries llegará a su fin el próximo 16 de junio.

Entre los regresos que ya fueron anunciados se encuentra el de Joseph Morgan, quien interpretó a Klaus Mikaelson en The Originals y The Vampire Diaries. Sin embargo, aún no había nada claro sobre el posible regreso de Kaylee Bryant, quien fue durante gran parte de la historia uno de los personajes más importantes.

En el último capítulo en el que se vio en pantalla a Josie, la joven buscaba distanciarse de la escuela Salvatore por lo que decide inscribirse en Mystic Falls High, recinto educacional al que fueron los personajes de The Vampire Diaries, para luego mudarse temporalmente con sus tíos Damon (Ian Somerhalder) y Elena (Nina Dobrev).

Josie cree que todavía hay algo bueno en Hope (Danielle Rose Rusell), pero no puede ayudarla mientras permanezca en un entorno tóxico como lo es la escuela Salvatore, por lo que decide irse y dejar así también su historia de amor con Finch inconclusa.

¿Estará Josie Saltzman en el final de Legacies?

Lamentablemente, el querido personaje no regresará a la ficción para su despedida. La noticia fue confirmada por Alex Zalben, editor de Decider, quien vio el capítulo previo a su estreno revelando que la actriz no aparece en pantalla, sin embargo, su personaje es nombrado durante el episodio.