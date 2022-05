Legacies | ¿Estará Klaus Mikaelson en el final de la serie de The CW?

Legacies se encuentra preparando su temporada final, la cual llegó de sorpresa para los fans de la serie derivada de The Vampire Diaries, quienes pensaron que la producción podría extenderse por más ciclos.

Tras 13 años al aire, el universo de The Vampires Diaries en The CW llegará a su fin dentro de las próximas semanas. Sin embargo, para alegría de los fans de la serie, antes de la cancelación, se realizaron distintos crossover en donde personajes de TVD y The Originals aparecieron en la trama.

Es por eso que los fans esperan con ansias saber quiénes serán los rostros que estarán en el final de la serie, ya que se espera que la despedida de Legacies presente uno de los mayores cameos en su historia, el regreso de Klaus Michaelson.





¿Estará Klaus Michaelson en el final de Legacies?

El actor Joseph Morgan utilizó sus redes sociales para referirse al tema y zanjar los rumores de una vez por todas.

“En primer lugar, no he visto ningún elenco de TVDU en años, al menos no en persona, te lo prometo”., comenzó señalando en un tweet. “Toda esta especulación te va a volver loco. Deja de lado estas teorías sin sentido sobre códigos ocultos, todos saben que Klaus Mikaelson está muerto”.

Sin embargo, esto sólo elevó las sospechas de los fans ya que la manera en que construyó el tweet deletrea la palabra finale (final). Pero eso no es todo, ya que además compartió un video en donde cada una de las primeras letras de la oración forman la palabra Legacies.