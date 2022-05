Tras 13 años al aire, el universo de The Vampires Diaries en The CW ha llegado a su fin. La cadena canceló Legacies, el spin off the Originals, junto con otras 7 producciones el pasado jueves, en una decisión que impactó a los fans de la franquicia de TVD.

La triste noticia para los fans de la ficción se sumó a la de otras 6 cancelaciones. The Endgame, Naomi y 4400 finalizarán con su primera temporada, Charmed, Rosewell, New Mexico e In The Dark terminarán con su cuarta temporada. Mientras que Dynasty no tendrá una sexta temporada. Esto se suma a la cancelación de Legends of Tomorrow tras siete años al aire y Batwoman tras tres, ambas anunciadas hace algunos días.

En el caso de Legacies, la ficción estrenó recientemente su cuarta temporada la cual estuvo marcada por el importante regreso de personajes del universo de The Vampire Diares y The Originals, y además, por la partida de un importante miembro del elenco.

Kaylee Bryant anunció en diciembre pasado que abandonaba la serie a mitad de la cuarta temporada, por lo que en su episodio final, su personaje Josie Saltzman, se muda a otra ciudad.

¿Cuál es la trama de Legacies?

La serie derivada de The Originals y The Vampire Diaries, cuenta la historia de personajes relacionados con ambas series, tal como el título de la producción dice, son legados de famosas familias que protagonizaron las sagas anteriores.

El personaje principal es Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), una joven de 17 años que es descendiente de uno de los linajes más poderosos. La trihíbrida es parte vampiros, loba y bruja, por lo que durante la serie se ve como la poderosa muchacha trata de controlar y conocer mejor sus habilidades.

Para ello asiste al internado de Salvatore para jóvenes y superdotados, en donde estudian todos quienes poseen dones especiales y quieren aprender cómo sacarles el mayor provecho.

El final de la cuarta temporada que se estrenará el próximo 16 de junio será el final de la serie.

Revisa el tráiler del nuevo capítulo a continuación.