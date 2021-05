Emily Wickersham confirma su salida de NCIS tras 8 temporadas interpretando a Ellie Bishop 

Una salida inesperada ocurrió en la temporada 18 de NCIS, Emily Wickersham confirmó en sus redes sociales que abandona el drama policial.

Al final del fin de temporada del martes por la noche, Torres (interpretado por Wilmer Valderrama) se dio cuenta de que Bishop (Emily Wickersham) se había revelado intencionalmente como la filtradora de información de la NSA, 10 años antes, para presentarse como una "NCIS deshonrada" ”y embarcarse en una especie de misión encubierta, con la amiga de Ziva, Odette, como su socia. Antes de escabullirse en lo que esperaba que fuera una operación "demasiado larga", Bishop dijo: "No era mi intención que sucediera", y luego le dio a Torres un cálido beso.

Wickersham, quien se unió al drama de CBS en la temporada 11, en su cuenta de Instagram, la actriz confirmó su salida. "Qué gran viaje ha sido. Este elenco, este equipo, es de primera categoría. No puedo decir suficientes palabras amables sobre este grupo con el que he tenido el placer de trabajar durante casi 8 años y 172 episodios después. Este negocio es quisquilloso y extraño y la consistencia es una rareza. Tuve la suerte de ser parte de un programa en el que pude presentarme, actuar, reír y aprender con gente maravillosa. Un momento en el tiempo que seguramente no olvidaré. Gracias CBS y NCIS por incluirme en una parte de la historia de la televisión. El tiempo pasa rápido. Cómelo pero mastica lentamente".