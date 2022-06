La serie de The CW se despide de la pantalla tras cuatro temporadas. Conoce los detalles a continuación.

Legacies está a pocas horas de estrenar su episodio final, el cual marca el final de la transmisión del universo de The Vampire Diaries en The CW tras 13 años en pantalla y dos series derivadas.

La producción protagonizada por Danielle Rose Russell y Jenny Boyd fue cancelada tras cuatro temporadas y fue una de las producciones incluidas en la llamada por los fans "Red Wedding de The CW", nombrada así porque en un solo día, 8 series fueron canceladas por la cadena.

En el caso de Legacies, la creadora de la serie, Julie Plec, a través de Twitter reveló que a pesar de la inédita cancelación el final de la cuarta temporada no será abierto ya que tenían conocimiento sobre la posible cancelación cuando comenzaron a filmar la nueva entrega y que lo mismo ocurrió con otra de las producciones canceladas, Roswell, New Mexico.

“Mark Pedowitz [y] su equipo en The CW tuvo la clase [y] la gracia de advertir a los programas que podrían no sobrevivir, incluso si The CW los quisiera”, tuiteó Plec.

“Por eso, los finales de temporada de ambos programas fueron cuidadosamente diseñados para funcionar también como finales de serie”.

¿Cuándo se estrena el capítulo final de Legacies?

El último capítulo de la historia llegará a la pantalla este jueves 16 de junio en The CW. Sin embargo, en Latinoamérica, el episodio final será transmitido por HBO Max, en donde suben los nuevos episodios de la cuarta temporada cada jueves.

Revisa el tráiler del próximo capítulo a continuación