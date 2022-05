El spin-off de The Vamprie Diaries y The Originals no tendrá una quinta temporada. Revisa a continuación qué se sabe sobre el final de la serie.

Una triste noticia recibieron esta semana los fans de Legacies, luego de que la producción derivada de The Vampire Diaries fuera cancelada tras cuatro temporadas por The CW.

La ficción fue una de las siete series que no fueron renovadas por la cadena, la noticia llegó el pasado jueves en donde se reveló que The Endgame, Naomi y 4400 finalizarán con su primera temporada, Charmed, Rosewell, New Mexico e In The Dark terminarán con su cuarta temporada. Mientras que Dynasty no tendrá una sexta temporada.

Esto se suma a la cancelación de Legends of Tomorrow tras siete años al aire y Batwoman tras tres, ambas anunciadas hace algunos días.

En el caso de Legacies, la ficción estrenó recientemente su cuarta temporada la cual estuvo marcada por el importante regreso de personajes del universo de The Vampire Diares y The Originals, y además, por la partida de un importante miembro del elenco. Kaylee Bryant anunció en diciembre pasado que abandonaba la serie a mitad de la cuarta temporada, por lo que en su episodio final, su personaje Josie Saltzman, se muda a otra ciudad.

¿Cómo será el final de Legacies?

La creadora de la serie, Julie Plec, a través de Twitter reveló que a pesar de la inédita cancelación el final de la cuarta temporada no será abierto ya que tenían conocimiento sobre la posible cancelación cuando comenzaron a filmar la nueva entrega y que lo mismo ocurrió con otra de las producciones canceladas, Roswell, New Mexico.

“Mark Pedowitz [y] su equipo en The CW tuvo la clase [y] la gracia de advertir a los programas que podrían no sobrevivir, incluso si The CW los quisiera”, tuiteó Plec.

“Por eso, los finales de temporada de ambos programas fueron cuidadosamente diseñados para funcionar también como finales de serie”.