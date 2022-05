The CW sorprende y cancela 7 de sus producciones: ¿Qué series no fueron renovadas?

La cadena de televisión The CW sorprendió a sus fans en todo el mundo la jornada del pasado jueves en donde de manera inesperada canceló distintas de sus series principales.

Los fans de las distintas producciones de la señal comenzaron a asustarse a medida que pasaba la jornada y cada vez se iban sumando más nombres a las cancelaciones. De todo su extenso catálogo de series solamente 7 estaban a salvo ya que fueron renovadas hace algunas semanas.

En ese listado se encuentra Riverdale (Temporada 7), All American (Temporada 5), The Flash (Temporada 9), Kung Fu (Temporada 3), Nancy Drew (Temporada 4), Riverdale, Superman & Lois (Temporada 3), y Walker (Temporada 3).

Solamente en el mes de mayo, que recién aún ni siquiera va en la mitad, el canal ya ha cancelado 11 producciones. Legends of Tomorrow fue cancelada tras siete años al aire y Batwoman tras tres, ambos anuncios se realizaron hace algunos días.





¿Qué series fueron canceladas por The CW?

En un día oscuro para la cadena, las series que no regresarán a la pantalla son The Endgame, 4400 y Naomi, que solamente tuvieron una temporada al aire. Legacies culminará con su cuarto ciclo, al igual que Charmed, In The Dark y Rosewell, New Mexico. Mientras que Dynasty no tendrá una sexta temporada.