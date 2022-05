Charmed, el reboot de la serie del mismo nombre en The CW no va más. La cadena decidió cancelar la serie tras cuatro temporadas al aire. La noticia fue revelada la jornada del jueves, en donde, en una decisión inusual, la cadena no renovó 7 de sus producciones.

Entre las series que dejarán la pantalla se encuentran: The Endgame, Naomi y 4400, que finalizarán con su primera temporada, Rosewell, New Mexico, Legacies e In The Dark terminarán con su cuarta temporada. Mientras que Dynasty no tendrá una sexta entrega. Esto se suma a la cancelación hace una semana de Legends of Tomorrow tras siete años al aire y Batwoman tras tres entregas.

¿Cuál es la trama de Charmed?

El reboot de la serie del mismo nombre llegó a la pantalla el 2018 y tiene la misma premisa que la serie original. Tres hermanas que poseen poderes sobrenaturales se enfrentan a distintos entes que amenazan con destruir la paz del universo y ellas son las encargadas de proteger a sus seres queridos y también a la humanidad.

En la cuarta temporada, la actriz Lucy Barrett se unió a la serie que interpretan Melonie Diaz y Sarah Jeffery tras la salida de Madeleine Mantock, quien interpretó al coprotagonista Macy durante las tres primeras temporadas.

La original Charmed protagonizada por Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano como tres brujas hermanas conocidas como las Embrujadas. Doherty abandonó la serie después de la temporada 3 y fue reemplazada por Rose McGowan, quien interpretó a la media hermana secreta de las protagonistas. Al igual que el personaje de Doherty, Macy fue asesinada en la tercera temporada del reinicio.