Grey's Anatomy nuevamente le rompe el corazón a sus fans al despedir a querido personaje

Grey's Anatomy regresó a la pantalla luego de una extensa pausa de tres meses, el drama médico de la ABC culminó la mitad de la temporada 17 con la incógnita sobre el estado de salud de Meredith, quien se encuentra batallando contra las complicaciones del Covid-19.

La historia retomó junto a crossover con Station 19, la serie afiliada, en donde Andrew De Luca busca encontrar a la mujer encargada del tráfico de personas historia que quedo inclusa la temporada anterior, sin embargo, nadie imaginó como se desenvolvería la historia.

La sinopsis oficial del capítulo "Helpless Hoping" dice: "Grey's Anatomy continúa donde lo dejó el episodio anterior de Station 19, ya que ambos equipos tienden a una situación tensa con mucho en juego. Mientras tanto, Jo convence a Hayes para que doble las reglas en un caso, y Maggie y Winston se vuelven a conectar ". Lo que junto con las promos publicadas ABC, nos hacía pensar que se trataría de un episodio tenso. Lo que nadie imaginó fue el vuelco que tuvo el episodio que terminaría con la muerte de una de los queridos personajes

Si no has visto el capítulo te recomiendo no seguir leyendo ya que abran spoilers a continuación.

El desarrollo de la situación de los traficantes de personas era evidentemente tensa, sin embargo, nadie imaginó que le costaría la vida a uno de los personajes principales. Como se trataba de un crossover, los episodios de ambas series estaba entrelazados y durante el fin de Station 19 se ve como Andrew DeLuca es apuñalado al intentar detener a los criminales a cargo de abusar de mujeres. Logró detenerlos, pero lamentablemente muere desangrado en la mesa de operación.

Tras eso y como Meredith aun sigue luchando contras las complicaciones del covid, De Luca se le aparece en la playa y en una conmovedora escena, el le dice que jamás pudo mirarse de la manera en que ella lo hacía. Luego aparece su madre, quien viene a buscarlo y se van juntos a la otra vida. Recordemos que playa en donde esta Meredith es una especie de limbo entre la vida y la muerte.

Así concluye la historia de DeLuca, personaje que llegó a la serie en la temporada 11 como uno de los nuevos internos y que al tiempo, tras la muerte de Derek inicia una relación con Meredith.