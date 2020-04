Bob Esponja enseña una delirante técnica para lavarte las manos en "One World: Together at Home"

Bob Esponja también se sumó a las celebridades que quisieron rendir tributo a los trabajadores de la salud que buscan hacerle frente a la pandemia del coronavirus.

Por eso en el "One World: Together at Home" presentó una delirante técnica para lavarte las manos de manera exhaustiva con el fin de evitar nuevos contagios.

Este fue uno de los grandes momentos de la transmisión, en la que también brillaron presentaciones de Lady Gaga, The Rolling Stones, Eddie Vedder, Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, Camila Cabello, Jennifer Lopez y más.

Revisa las recomendaciones de Bob Esponja: