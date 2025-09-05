Mirra Andreeva vivió un momento inesperado que puso a todos los ojos sobre ella en pleno US Open.

Durante su partido de dobles junto a Diana Shnaider, un hombre se acercó demasiado, generando reacciones de alerta entre los seguidores, sobre todo al tratarse de una joven de 18 años.

Un acercamiento que sorprendió a Andreeva

Durante un cambio de lado, mientras Andreeva conversaba con su compañera de dobles, un hombre se acercó desde la tribuna y la llamó por su nombre.

Mirra Andreeva vive raro momento en el US Open (Foto: captura).

Al girarse, la joven rusa se encontró con el fanático sobrepasando la barrera de seguridad, saludándola directamente.

Aunque Andreeva aclaró que “solo dijo hola”, el momento fue suficiente para que ella y Shnaider quedaran confundidas y para que los fanáticos calificaran la situación como “extraña” y “preocupante”.

La seguridad del US Open el ojo del huracán

Este incidente reavivó el debate sobre la seguridad en el US Open, especialmente tras episodios previos en el torneo, como el intento de un fanático por robarloe Jannik Sinner y el robo del gorro de Kamil Majchrzak.

El episodio también recuerda situaciones más graves en el tenis femenino, como lo vivido por Emma Raducanu en Dubai, que sufrió un ataque de pánico frente a un acosador en las gradas.

Una historia de alerta desde los inicios

Andreeva, quien ha mostrado un carácter fuerte dentro de la cancha, recordó que no es la primera vez que enfrenta amenazas.

Cuando tenía solo 14 años, recibió un mensaje perturbador tras un torneo juvenil.

“Recibí un mensaje que decía: ‘Mira a tu alrededor porque te voy a encontrar y te voy a cortar los brazos‘. Ese es el que todavía recuerdo hasta el día de hoy”, relató la joven rusa.