El US Open quedó atrás, pero las noticias del tenis chileno no paran. Cristian Garin y Alejandro Tabilo, dos de las cartas fuertes del equipo para la Copa Davis, sorprendieron con cambios en su calendario.

Ambos decidieron bajarse de torneos programados antes de la serie frente a Italia. Garin explicó sus razones, Tabilo optó por el silencio, y eso ya empezó a generar especulaciones.

ver también ¿Se borra de la Copa Davis? La incierta situación de Alejandro Tabilo

Garin prioriza su salud

Cristian Garin tomó la decisión de no disputar el Challenger de Tulln, en Austria, programado entre el 1 y el 7 de septiembre.

El chileno arrastra una fascitis plantar desde hace más de un mes, situación que lo llevó a frenar su calendario para enfocarse en su recuperación.

“Voy a tomarme estas semanas de recuperación y preparación para volver con todo y llegar en la mejor forma posible a la Copa Davis y lo que queda del año”, señaló.

ver también Massú y el team de Chile en Copa Davis reciben la mejor noticia tras último mazazo de Zizou Bergs

El misterio en torno a Tabilo

En el caso de Alejandro Tabilo, la noticia fue aún más sorpresiva. El número uno de Chile no jugará el Challenger de Shanghái, que comienza este 31 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

A diferencia de Garin, no hubo anuncio oficial sobre los motivos de su retiro. Si bien algunos rumores apuntan a que todavía no estaría totalmente recuperado de la lesión en la muñeca que lo complicó durante la temporada, lo cierto es que no hay información confirmada.

ver también Bastián Malla regresa al circuito tras polémica suspensión que lo alejó nuevamente del tenis

Expectación rumbo a la Copa Davis

La serie entre Chile y Luxemburgo, programada para el 13 y 14 de septiembre en el Estadio Nacional Lizana, aparece como el gran objetivo de ambos jugadores.

Las decisiones de ajustar su calendario parecen enfocadas en llegar en la mejor condición física, aunque en el caso de Tabilo las dudas siguen flotando.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, queda esperar la evolución de ambos chilenos, que buscarán ser protagonistas en una Copa Davis clave para el equipo nacional.