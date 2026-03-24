Ganó un Grand Slam gracias a Nicolás Massú, se retiró joven y anuncia peculiar nuevo trabajo

Los fanáticos del tenis están mirando a Estados Unidos, porque el Masters 1000 de Miami entró en su etapa decisiva y el italiano Jannik Sinner (2°) espera quedarse con el “Sunshine Double”.

Mientras se desarrolla el Miami Open, el ex tenista Dominic Thiem, el mismo que ganó el US Open de la mano de Nicolás Massú, anunció un nuevo emprendimiento junto a la ATP.

El austríaco había publicado mensajes crípticos en sus redes sociales, nadie podía saber si su nuevo trabajo estaba ligado a ser coach, fundar una academia o ser comentarista, pero ninguna de ellas se concretó y sorprendió con su anuncio.

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Dominic Thiem es el rostro del nuevo Fantasy de la ATP

La ATP anunció la creación de su Fantasy, juego en el cual los usuarios eligen a sus jugadores favoritos de la vida real y apuestan por ellos para ganar puntos, al puro estilo de grandes torneos como La Liga y la Premier, entre muchos más.

En el sitio especializado en tenis Punto de Break, explicaron que Thiem será el rostro y que sus mensajes en redes sociales tenían relación con dicho “emprendimiento”.

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“Todo se trataba de una manera de promocionar el nuevo Fantasy que ha creado la ATP donde Thiem tendrá su propio equipo y los usuarios podrán competir contra él“, dio a conocer el citado medio.

Desde ahora en adelante los fanáticos del tenis tendrán una nueva forma de divertirse, donde Dominic Thiem será protagonista.

En síntesis

Dominic Thiem fue anunciado como el rostro oficial del nuevo juego ATP Fantasy .

fue anunciado como el rostro oficial del nuevo juego . La ATP lanzó una plataforma digital para competir virtualmente contra el equipo de Thiem .

lanzó una plataforma digital para competir virtualmente contra el equipo de . El ex tenista Dominic Thiem utilizó mensajes crípticos en redes para promocionar este emprendimiento.

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