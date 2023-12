Esta semana comenzó en Oceanía una nueva temporada de la ATP. La United Cup y el ATP 250 de Brisbane dieron el punto de partida para un año en el cual Novak Djokovic intentará mantener el número uno del mundo y donde los chilenos buscarán repetir los buenos resultados de 2023.

El año, eso sí, comenzó con incidentes, pero no precisamente deportivos. Y es que en el partido que disputaban James McCabe y Dominic Thiem, por las clasificaciones del ATP 250 de Brisbane, un actor poco bienvenido hizo aparición en plena cancha.

Thiem se mide con Nadal

Y es que una serpiente, más precisamente la marrón oriental, la segunda más venenosa del mundo, entró en plena cancha, obligando a los especialistas hacer aparición. El duelo debió suspenderse por 40 minutos, y tras ello el austriaco logró imponerse por 2-6, 7-6 y 6-4.

“Realmente amo a los animales, especialmente los exóticos, pero dijeron que era una serpiente muy venenosa y que estaba cerca de los niños, por lo que era una situación realmente peligrosa. Es algo que nunca me ha pasado y es algo que definitivamente nunca olvidaré”, señaló tras el partido el propio Thiem.

El austriaco, pese al susto, logró imponerse y en segunda ronda se impuso a Giulio Zeppieri por 3-6, 6-4 y 6-4 y así avanzar al cuadro principal, donde lo espera un rival bastante simple: Rafael Nadal. Y es que el cuadro determinó que ambos se vieran las caras en el retorno de Rafa al circuito.

La última vez que ambos tenistas se vieron las caras fue en 2020, cuando Thiem y Nadal se enfrentaron en el Masters de fin de año. Fue triunfo por 7-6 y 6-4 del austriaco, que en ese momento todavía era dirigido por Nicolás Massú y venían de ganar juntos el US Open.

“Hay un alto porcentaje de que ésta vaya a ser mi última vez jugando aquí en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene no me digan: ‘Dijiste que (ésta va a ser) tu última temporada’, porque no lo dije”, señaló Rafa en conferencia de prensa, previo al esperado partido.

