El 18 de enero del 2023, el español Rafael Nadal jugó su último partido en el circuito ATP. Fue en el Abierto de Australia, cuando en la segunda ronda sufrió una dura derrota a manos del estadounidense Mackenzie Mc Donald, por parciales de 6-4, 6-4 y 7-5.

Tras esa caída, el manacorí anunció una pausa en su carrera para recuperarse de sus lesiones. Han pasado 10 meses, y la leyenda del tenis mundial sorprendió al mundo, al utilizar sus redes sociales para anunciar su esperado regreso a la competencia.

“Después de un año fuera de la competición, ha llegado la hora de volver. Creo que no me merezco terminar así”, partió su discurso Rafa Nadal, donde luego mostró imágenes de su larga recuperación, a nivel físico y deportivo, para luego confirmar cuál será el torneo en el cual regresará.

“Será en Brisbane (Australia) y será en la primera semana de enero. Nos vemos allí”, confirma el ex número uno del mundo, quien actualmente está en el puesto 663° del ranking ATP, tras más de 300 días fuera de actividad, en busca de tener un cupo para entrar al Abierto de Australia 2024.

¿Cómo se toma Nadal su vuelta al tenis?

Fue durante una clínica que concedió una entrevista al sitio oficial del circuito de tenistas, donde explicó cómo se siente físicamente, al decir que “estoy en una buena época de mi vida, los pasos adelante han sido grandes y positivos para intentar volver a jugar, que es por lo que llevamos peleando varios meses”.

“La ilusión de volver a jugar no la ha perdido nunca. Las cosas se van viendo poco a poco con las semanas. Estoy en un momento en el que las cosas van por buen camino“, detalla Nadal quien no aclara si es que será la próxima temporada su Last Dance.

¿Podrá venir el manacorí al Chile Open 2024?

Desde el lado del español no han dejado claro cuáles serán sus próximos pasos, luego de Brisbane, así lo confirmó Catalina Fillol, directora del ATP de Santiago, quien sostuvo que “ellos están viendo cómo hacer su calendario, qué es lo que mejor les conviene. Tienen que evaluar eso, si les conviene jugar en cemento”.

