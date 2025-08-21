Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

¿Cuándo y a qué hora juega Nicolás Jarry vs. Jakub Mensik en el US Open? Horario y dónde ver en vivo

El chileno se enfrentará al checo en su primer partido del último Grand Slam del año, con transmisión en vivo para toda Latinoamérica.

Por Javiera López Godoy

Nicolás Jarry y Jakub Mensik
© Getty ImagesNicolás Jarry y Jakub Mensik

Nicolás Jarry (103°) ya conoce a su primer rival en el US Open: el checo Jakub Mensik (16°), reciente campeón del Miami Open ante Novak Djokovic.

Será un duelo inédito, donde el Príncipe deberá sacar su mejor versión desde el primer punto para enfrentar a un rival en racha y con notable diferencia de ranking.

¿Cuándo y a qué hora juega Nicolás Jarry?

El partido se jugará este domingo 24 de agosto. Aunque el horario oficial aún no ha sido confirmado, la coincidencia horaria entre Nueva York y la mayor parte de Chile asegura que no será un horario complicado para los seguidores nacionales.

Los impresionantes premios que aseguran Jarry y Tabilo en el cuadro principal del US Open

ver también

Los impresionantes premios que aseguran Jarry y Tabilo en el cuadro principal del US Open

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, disfrutando del estreno del chileno en el cuadro principal sin perderse un solo punto.

Claves para el debut

Jarry enfrentará a un Mensik que llega con buenos números y sin antecedentes previos con el chileno, por lo que la tensión estará desde el primer saque.

La estrategia y la concentración serán claves si quiere avanzar en el último Grand Slam del año.

Lee también
La bajaron del US Open por “gorda” y hoy es la N° 1 del mundo en dobles
Tenis

La bajaron del US Open por “gorda” y hoy es la N° 1 del mundo en dobles

El paso de Garin por el US Open termina con sorpresa amarga
Tenis

El paso de Garin por el US Open termina con sorpresa amarga

Los complejos rivales que tendrán Jarry y Tabilo en su debut en el US Open
Tenis

Los complejos rivales que tendrán Jarry y Tabilo en su debut en el US Open

Fue crack de Independiente y esto dijo de la barbarie ante U de Chile
Copa Sudamericana

Fue crack de Independiente y esto dijo de la barbarie ante U de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo