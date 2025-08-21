Nicolás Jarry (103°) ya conoce a su primer rival en el US Open: el checo Jakub Mensik (16°), reciente campeón del Miami Open ante Novak Djokovic.

Será un duelo inédito, donde el Príncipe deberá sacar su mejor versión desde el primer punto para enfrentar a un rival en racha y con notable diferencia de ranking.

¿Cuándo y a qué hora juega Nicolás Jarry?

El partido se jugará este domingo 24 de agosto. Aunque el horario oficial aún no ha sido confirmado, la coincidencia horaria entre Nueva York y la mayor parte de Chile asegura que no será un horario complicado para los seguidores nacionales.

ver también Los impresionantes premios que aseguran Jarry y Tabilo en el cuadro principal del US Open

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo por ESPN y Disney+ Premium, disfrutando del estreno del chileno en el cuadro principal sin perderse un solo punto.

Claves para el debut

Jarry enfrentará a un Mensik que llega con buenos números y sin antecedentes previos con el chileno, por lo que la tensión estará desde el primer saque.

La estrategia y la concentración serán claves si quiere avanzar en el último Grand Slam del año.