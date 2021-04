Gobierno estaría evaluando acuerdo político con la oposición para hacer frente a los riesgos de la pandemia

Nietit@s, parte d la Oposición (los mismos del acuerdo x la paz) arman cocina con Chadwick y Blumel pa’bajar TercerRetiro. Denuncio y no participo de ninguna cocina con el tirano. Si no hay TercerRetiro no habrá votos para ningún cocinero. https://t.co/gqpeFrFYoU vía @latercera