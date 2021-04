Pamela Jiles | Diputada Jiles propone no ser candidata presidencial si el Gobierno apoya el tercer retiro

Durante esta jornada se discute en la Cámara el tercer retiro de los ahorros previsionales y, en medio de la discusión, la diputada Pamela Jiles, promotora de la iniciativa, se comprometió a no ser candidata presidencial en caso que el gobierno patrocine la moción.

“Me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y, por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril”, señaló la siempre controvertida “Abuela”.

Las palabras de Jiles se dan en un contexto donde aparece como la figura presidenciable con mayor intención de voto en la encuesta Cadem, con el 20% de los eventuales apoyos, mientras que sus contrincantes Joaquín Lavín y Daniel Jadue marcan 14% y 11% respectivamente.

De esta manera, la ex comentarista argumentó su postura señalando que “mientras yo estoy concentrada de gestionar los retiros, en el segundo piso (La Moneda) están preocupados de salvar a las AFP y a las grandes fortunas y de mi alza en sus propias encuestas”.

“Evalúan con precaución cómo crece mi capital político, dicen; y Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro, usando el argumento de que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales”, añadió la parlamentaria.