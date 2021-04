Luis Gnecco se suma a la campaña presidencial de Ignacio Briones

Este domingo ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, compartió un video en donde sale parte de su equipo de trabajo para llegar a La Moneda, donde aparece el actor nacional, Luis Gnecco.

El candidato presidencial de Evópoli, publicó un video titulado “Un futuro para todos”, donde menciona que "Un gran #equipo ha comenzado a trabajar para que, entre muchos, le propongamos a Chile un plan para #UnFuturoJuntos".

"Gracias a los que se han sumado. Gracias a todos los que quieran sumarse a pensar y construir el futuro de Chile. Esto recién empieza".

En aquella postal, aparecen los rostros que integran el equipo para ayudarlo a llegar a presidencia de la república, entre ellos aparece el jurado de Got Talent Chile, señalando que trabajaran para que el estado "entregue servicios de calidad y dé un trato digno a las personas”.

Y hacía el final de mismo, realiza una invitación a que "más personas a aportar con sus ideas".

Javiera Parada, ex militante de Revolución Democrática (RD), también aparece en el registro señalando que "no se me ocurre alguien más libre que Ignacio para dar esa pelea”.

Parada también afirma que espera “que el acceso a la cultura no sea de unos pocos, que llegue a todos los rincones de Chile”.