"Qué vergüenza": Denise Rosenthal y Luis Gnecco protagonizan tenso momento en Got Talent Chile

Durante la última emisión del programa de talentos "Got Talent Chile", el jurado vivió un tenso momento debido a que no pudieron concordar con la clasificación de uno de los participantes.

Todo ocurrió tras la presentación del grupo folclórico del Centro Cultural y Artístico China Chile, en donde el jurado se dividió en la decisión, Denise Rosenthal y Sergio Freire votaron que “sí”, “Me dio mucha ternura y emoción. De verdad se pasaron. Si bien hubo algunas descoordinaciones, creo que eso es parte de trabajar en equipo. Estremecedor. Me pareció de las mejores cosas que he visto acá en Chile. Preciosísimo”, señaló la cantante.

Mientras que Carolina Arregui y Luis Gnecco estuvieron en contra, este último indicó que "Quiero agradecerles por traernos esta danza. Lamentablemente mi voto es no. No lo veo arriba de un escenario como este, por eso mi voto es no".

Lo que generó una discusión entre ellos, especialmente entre la cantante nacional y el actor de Soltera Otra Vez, quienes protagonizaron un tenso diálogo.

“No puedo creerlo, me resulta insólito. Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza", fue la respuesta atónica de Rosenthal, que quedo sorprendida ante la votación de sus compañeros.

"Es como de centro de cultura” comentó el actor, a lo que la cantante de "Encadená" respondió: "Pero eso es lo que necesita ver la gente poh Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio para ir a ver la cuestión”

Got Talent Chile

Denise no podía creer la decisión de sus compañeros

"Bueno, que vayan al Parque O’Higgins a verlo", respondió el Gnecco. Tras esto la actriz, Carilina Arregui, le señaló a Denise que "No puedes decir ‘qué vergüenza’”

"Disculpen si los pasé a llevar, pero es mi emoción y no creo que la debiese anular. Pero es mi opinión", concluyó señalando la cantautora.