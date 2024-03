¿Lo viste? Así fue el primer capítulo de Got Talent Chile y quiénes avanzaron de etapa

Tras una larga espera finalmente este domingo 24 de marzo comenzó una nueva temporada de Got Talent Chile. El programa de talentos se tomó el prime de CHV con varios rostros que vinieron a mostrar en pantalla lo que saben hacer frente a las cámaras y al público.

Con algunos destacados y otros no tantos vivimos esta primera jornada que nos sorprendió en diversos niveles con lo que es la primera etapa del programa.

Así fue el primer capítulo

El primer capítulo de Got Talent Chile comenzó con todo y es que Vicente, un niño de 11 años, llegó a presentar Baño de Mar de Media Noche de Cecilia Pantoja ganándose al público y al jurado con su presentación. Gracias a esto, el niño recibió los cuatro sí y pasó a la siguiente etapa del programa.

Además de la presentación de Vicente también vimos a José quien vino con su perrita a bailar cuecaquién también pasó a la siguiente etapa. Johnathan, un brasileño que tocó Sweet Child O Mine con los pies obtuvó los cuatro sí y pasó a la siguiente etapa.

Joche Vidal, un standupero hizo reír a los jueces y también pasó a la siguiente etapa con su rutina.

El que la tuvo más difícil y que aún así logró pasar a la siguiente etapa fue Incertum, un espiritista que provocó un ambiente tenso en el estudio tras hacer sentir incómoda a Leonor Varela. Con tres si, pasó a la siguiente etapa.

Amanda, la niña de 11 años bailarina, también logró los cuatro sí, y pasó a la siguiente etapa.

Otra de las personas que logró sorprender al jurado fue Claudio Lazcano, el hombre bandera, quién presentó en el escenario la gran fuerza y equilibrio que tiene. Gracias a esto, pasó a la siguiente etapa.

La presentación de Dayron Cabrales fue duramente criticada en redes sociales debido a su alto tono pero a pesar de esto logró conquistar a los jurados y pasó a la siguiente etapa.

No lo lograron

Si bien pareciera ser que los jueces dijeron a todos que si, lo cierto es que hubieron algunos No durante la primera noche. Y es que el primero en recibir un No fue Matías Salvo, un joven cantante que no conquistó para nada a los jueces con su música.

Don Homeron con su gata bajo la lluvia tampoco logró recibir ni un sí con su presentación durante el primer capítulo. Asimismo, presentaciones de música como las de un profesor y un cantante tampoco convencieron con su show.

Claudia Candia, la ventrílocua tampoco logró los sí, en la que fue su segundo intento en el programa de talentos. Y es que con Candy volvió a la casa sin poder pasar a la segunda etapa.

Revive el primer capítulo de Got Talent Chile