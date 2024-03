Diana Bolocco y lo difícil de ser jurado en Got Talent Chile: "Hay muchos niños y adultos mayores"

Este domingo 24 de marzo a partir de las 22:30 horas en CHV veremos el debut de una nueva edición de Got Talent Chile. El programa que reúne a grandes talentos de nuestro país vuelve con nuevos jurados y la animación de Julián Elfenbein.

Diana Bolocco es una de las flamantes juradas que se tomará el espacio en está nueva versión y dejará de lado la animación para centrarse en evaluar a los participantes que se presenten en el escenario durante las primeras semanas de competencia.

Lo difícil de ser jurado

Sobre su nuevo rol como jurado conversó Diana con RedCarpet y es que una de las cosas que destacó es que era difícil decir que no, sobretodo cuando hay niños involucrados presentándose en el escenario.

“Acá participan muchos niños y adultos mayores y es muy difícil decir que no“, mencionó sobre la tarea de votar para decidir si pasan a la siguiente etapa o no.

“Hay que hacerlo, hay que encontrar las palabras precisas. Y también desde el punto de vista del participante entender que nada te define. Cuatro no o dos no no te definen“, agregó.

“Algunos no tienen que ver con el tipo de espectáculo porque puede que haya un espectáculo genial que no es para este tipo de escenario y que tal vez podría ser furor en redes sociales, por ejemplo“, destacó en la misma línea sobre algunos talentos que llegan a Got Talent.

Puedes revisar los dichos de Diana Bolocco a continuación:

Recuerda que podrás ver Got Talent Chile este domingo a partir de las 22:30 horas mediante Chilevisión.

También puedes ver el programa mediante el react con Cony Capelli y Claudio Michaux que se transmite mediante el canal de Youtube y Twitch de Chilevisión a partir de las 22:00 horas y hasta que termine el programa.