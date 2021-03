Sergio Freire y "Got Talent Chile": "Voy entregarme como un lienzo abierto a mirar y que pinten encima"

El comediante Sergio Freire tiene el norte claro: quiere ser "una persona justa" cuando se siente en el sillón de jurado que le corresponde en "Got Talent Chile", el nuevo programa de talentos de Mega.

El ex "Club de la Comedia" en su deber de juez estará acompañado por otras celebridades chilenas como los actores Carolina Arregui y Luis Gnecco, además de la cantante Denise Rosenthal.

Las expectativas de Freire son altas: "espero poder ver gente que cumpla su sueño. Creo que es muy importante para uno que entró como jovencito en la tele, empezó a hacer cosas, y ve que se va topando con talentos que no tienen esa oportunidad, o por lo menos en lo que a mí em compete en el área de comedia, veo muchos comediantes que se van quedando por su falta de pantalla".

"Este programa llega para cumplir y me encantaría ver gente realizada. Esa es una de las cosas que más me motiva de estar en este programa", añadió.

Sin embargo, Sergio Freire admitió que "esto es nuevo para mí, quiero disfrutarlo así, aquí los protagonistas son las personas que se van a parar delante de nosotros haciendo su arte".

"Nosotros somos esta comparsa que va a ayudar. Pero yo soy deuda forma y creo que voy a aflorar de esa forma. Voy a tratar de ser lo más justo. Eso quiero ser: una persona justa y si eso conlleva estar un poco más serio, tendrá que ser así poh".

"Yo voy entregarme como un lienzo abierto a mirar y que pinten encima, me voy a emocionar, me voy a reír. Voy entregado a lo que sea. Entonces, voy con expectativas de sorprenderme. No voy pensando en 'esto es lo que voy a evaluar mal' o 'esto es en lo que me voy a fijar, este detalle, tecnicismo', no sé. No creo que al principio vaya a ser así. Pero sí vamos a estar con toda la disposición de ver cosas sorprendentes. Eso es lo que a mí más me gusta", sentenció.

"Got Talent Chile" se podrá ver a partir de este viernes 12 de marzo, a las 22:30 horas, después de la edición central de Meganoticias.