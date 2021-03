Denise Rosenthal sobre "Got Talent Chile": "Se trata de sorprendernos, de no caer en lo obvio"

Explorando otra de sus facetas, esta vez en un papel televisivo, este viernes debutará como jurado en "Got Talent Chile" la cantante chilena Denise Rosenthal, quien habló de cómo se plantará frente a los participantes valorando principalmente la ventana de exhibición que es el programa de talentos de Mega.

"Para mí lo más importante es tratar de conectarme con quienes están parados en el escenario. Más que definir cuál es mi rol como jurado, es empatizar con la falta de oportunidades que hay en nuestro país para desarrollar los talentos y las profesiones más artísticas", postuló la intérprete de "Báilalo Mujer".

Esto para luego recalcar que "hay que ser súper cuidadoso con cómo uno se comunica. Partí desde chiquitita y nos hemos roto la espalda trabajando para buscar oportunidades, hemos sido bendecidos, porque sí, efectivamente, hemos tenido las oportunidades de desarrollar nuestros talentos. Pero el talento no es algo mágico, es algo que se construye, se trabaja, algo que implica sacrificios, esfuerzos".

"Eso es lo lindo de este programa: mostrar todo lo que hay detrás de hacer algo bien y disfrutarlo", subrayó.

De ahí que Rosenthal insista en que "mi participación va en tratar de empatizar y ser cuidadosa con las palabras e intentar hacer críticas constructivas".

"Me parece súper fuerte que hay veces se les dice a participantes como 'no lo haces bien', le destruyen la autoestima. A mí muchas veces me dijeron que no podía hacer muchas cosas y creo que lo importante es dar oportunidades y dar las confianzas necesarias para seguir aprendiendo", comentó Rosenthal.

Para ella, "la vida es eso: un eterno aprendizaje en construcción y de adquirir todas las herramientas para seguir fortaleciéndose a uno mismo y a lo que quiere hacer y vino a hacer al mundo".

Feliz de estar acá, de poner mi visión, con mucha humildad, con mucho respeto por los participantes".

Para Denise Rosenthal lo de la selección de roles específicos para quienes componen el jurado es algo que en "Got Talent Chile" no va.

"No hay que caer en estructuras, somos todos objetivos, somos todos abiertos, creo que todos tenemos nuestras vulnerabilidades, nuestras sensibilidades, nuestro carácter", explicó.

La cantante oficiará como una de las jurados, junto a otras celebridades chilenas como los actores Luis Gnecco y Carolina Arregui, además del comediante Sergio Freire.

"Todos acá tienen un carácter importante. Se va a ir rotando eso. No siento que sea 'esta es esta' y 'este es este otro', porque todos somos objetivos, somos sensibles y de eso se trata este programa, de sorprendernos, de no caer en lo obvio: está este personajes, está este otro personaje. Ese es el juego", sentenció Rosenthal.

"Got Talent Chile" se podrá ver a partir de este viernes 12 de marzo, a las 22:30 horas, después de la edición central de Meganoticias.