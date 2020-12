Maly jorquiera cuenta como fue que Sergio Freire le pidió matrimonio: "Todavía estoy en shock"

La actriz y animadora Maly Jorquiera, anunció a través de Instagram este miércoles que se había comprometió con el comediante Sergio Freire. La noticia la compartieron con sus seguidores a través de una fotografía publicado en la red social, en la que la ex panelista de MILF, escribió: “¿y el anillo pa’ cuándo? ¡Pa’ cuando menos te lo esperes hermana!”.

En una entrevista con LUN la actriz entregó detalles sobre la petición de mano y como fue que nació el amor entre ellos. Sobre el inició de la relación la animadora cuenta entre risas que "no sé como este hombre se metió en el cacho de pedir matrimonio. Nosotros estuvimos trabajando dos años en Chilevisión" luego agregó que "el primer año, el tenía pareja y después terminó. El segundo año había onda, pero él quería estar solo. Pero yo sentía que él era el hombre de mi vida, nunca había sentido eso por nadie".

Luego comentó lo que significa para ella el ex Club de la Comedia: "Es que de verdad yo lo encuentro el hombre perfecto. Es trabajador, es guapo, chistoso, viene de buena familia, buen perfume. Así que éste tenía que ser".

La propuesta de matrimonio resulto inesperada para Maly ya que señala que lo había planeado, pero después desecharon la idea: "En una noche de pandemia comentamos que no nos hemos podido juntar con todos los Jorqueira - Freire y ahí dijimos 'qué pasa si nos casamos cuando termine todo esto, hacemos una mega fiesta y aprovechamos de celebrar que estamos vivos'. y le dije a Freire ya, hagámoslo. luego señala que empezaron a hablar sobre el matrimonio y señalaron que no estaban 'ni ahí' con hacerlo, en eso habían quedado hasta que el miércoles, el humorista cambio todo.

"Freire encargó mi comida preferida y me entrego un regalo. Y ahí me paso una carta, el anillo y una pulserita. Todavía estoy en shock. Nunca me imaginé en esta situación y es muy bonito" indicó Jorquiera, quién después señaló que "nos pusimos a carretear y llego la Pamela Leiva a dejarme un regalo y celebramos. Ella tomó la foto".