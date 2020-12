Maly Jorquiera no sigue en Canal 13:"no hay más proyectos en el canal donde puedan ponerme".

A comienzos de semana se dio a conocer la salida de la periodista Constanza Santa María de canal 13 después de haber estado por más de 20 años en la estación. Y ahora, nos enteramos que Maly Jorquiera tampoco seguirá canal , tras no renovar su contrato.

“No me van a renovar contrato debido a que Sigamos de Largo no sigue de largo”, bromeó la actriz en conversación con LUN. Además agregó que "no hay más proyectos en el canal donde puedan ponerme. Desde el 31 empiezo a ver otros horizontes".

La animadora señaló que su salida fue inesperada y que tampoco se imaginaba el final del programa, a pesar de la inestabilidad laboral que ha afectado a la televisión en los últimos meses.

“S.D.L es un programa al que le va súper bien, con un equipo súper consolidado, entonces pensé que íbamos a continuar de alguna u otra forma y, también, porque ha estado vigente en el estallido y la pandemia… Pensé que por ahí podía ser, pero el canal tiene otras ideas y las respeto”, Aprovechó además de agradecer a sus compañeros de espacio "quiero mucho a la Fran, Sergio, los quiero a todos, ha sido una terapia dentro de lo que estamos viviendo", reveló.

Sobre sus planes para el futuro la ex Panelista de Milf señaló que "necesito poner mi cabeza en el freezer, refrescar mi mente y tomar las decisiones con calma"

Sigamos de Largo seguirá en pantalla hasta enero, debido a que los capítulos fueron grabados con anterioridad.