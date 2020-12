Los humoristas Maly Jorquiera y Sergio Freire anuncian que se van a casar

La actriz y animadora Maly Jorquiera, anunció a través de Instagram que se comprometió con el comediante Sergio Freire. La noticia llegó a través de una fotografía publicado en la red social, en la que la ex panelista de MILF, escribió: “¿y el anillo pa’ cuándo? ¡Pa’ cuando menos te lo esperes hermana!”.

En la imagen la pareja aparece abrazada y sonrientes mientras Jorquiera muestra el anillo en su mano izquierda. Quien tomó la foto la también humoristas y ex participante de 1910 Pamela Leiva.

El amor entre ambos nació cuando coincidieron en el programa de stand-up El Club de la Comedia. Sin embargo, Freire se encontraba con pareja. Luego al término del espacio el humorista quedó soltero y empezaron un noviazgo que se consolido el 2017 tras el nacimiento del primer hijo de la pareja lucas.

Esta noticia sin duda llega a alegrar la semana de la actriz que hoy cumple 40 años, ya que durante esta semana se dio a conocer su desvinculación de Canal 13 tras confirmarse el fin de Sigamos de Largo"

“No me van a renovar contrato debido a que Sigamos de Largo no sigue de largo”, bromeó la actriz en conversación con LUN. Además agregó que "no hay más proyectos en el canal donde puedan ponerme. Desde el 31 empiezo a ver otros horizontes".