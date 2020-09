Sergio Freire y su parecido con Pedro Ruminot: “Una vez me paró los carros un caballero”

A todos nos ha pasado que nos han confundido en algún momento con algún familiar, cercano o hasta con un famoso, pero qué pase en reiteradas veces es algo bien sospechoso. Bueno, esto es lo que le ha estado pasando a los humoristas Sergio Freire y Pedro Ruminot que en diferentes momentos los han encontrado "parecidos".

De hecho, hace pocos días la pareja de Alison Mandel compartió en su cuenta de Instagram un comentario que le llegó en una publicación relacionado a esto. “Te amo Ruminot… Y a la Maly y tu Lucas también“, le escribió la seguidora. A lo que le respondió: “Pero ese es Sergio Freire“.

En conversación con La Cuarta, Freire confirmó esto e indicó que ocurre más seguido de lo que uno piensa. "La gente en los eventos nos para y nos confunde, pero aquí la amiga que le escribió a Pedro insistía, ella quería que fuéramos al revés”, sostuvo.

En ese sentido, contó una historia que le pasó en la calle con un señor que lo encaró por "pelear" con un político. “Una vez me paró los carros un caballero y me dijo: ‘Oiga, no me gustó lo que hizo el otro día’, y yo dije: ‘¿Qué hice?'”, comenzó relatando.

“Me dijo: ‘Se puso a discutir con un político y eso no tiene que hacerlo‘, y como estaba embalado, lo esperé. Ya cuando se calmó le dije: ‘¿Sabe qué? Yo no fui, me está confundiendo con Ruminot‘. Toda la choreza del caballero desapareció. Fue cuando Pedro tuvo un atado con Francisco Vidal”, recordó.

Asimismo, se refirió a otro incómodo momento que vivió. “Una vez en un evento me presentaron como Pedro, y esa vez me molesté con el tipo, porque había estado hablando con él harto rato. O sea, siempre estuvo confundido y pensó que habló con Pedro”, contó.

Pedro Ruminot y Sergio Freire en "El Club de la Comedia".

Respecto a esta constante confusión de las personas, Freire explica que “los dos integramos 'El Club de la Comedia', tenemos historias parecidas, vivíamos en Maipú, fuimos compañeros de colegio desde segundo medio, tenemos la misma edad, estamos casados con humoristas y les chantamos sus guaguazos. Además, los dos somos morenos“.

“Nos da risa, cuando nos juntamos lo comentamos, porque esto no le pasa sólo a Pedro y a mí. A la Alison también le dicen: ‘Saludos a Feire’, y a la Maly: ‘Saludos a Pedro’. Somos cuatro los afectados“, expresó.