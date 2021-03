"Es de programa muy antiguo": Luis Gnecco descarta "roles" fijos para los jurados de "Got Talent Chile"

Luis Gnecco se alza como uno de los jurados que deberá evaluar a cientos de participantes en el nuevo programa de talentos de Mega "Got Talent Chile", que debuta este viernes en las pantallas, y sobre el que el actor indicó que es una producción que no se ha dispuesto a tener roles fijos e inamovibles como se ha dado en la franquicia anteriormente.

El protagonista de "Neruda" (2016) en su deber de juez estará acompañado por otras celebridades chilenas como su colega actriz Carolina Arregui, la cantante Denise Rosenthal y el comediante Sergio Freire.

Asumiendo que esto se trata de un desafío completamente nuevo para él, Gnecco advierte que "me llama la atención que cada uno se suma a esto desde su quehacer. A mí me interesa mucho sumarme a esto como actor, es decir, ir a este viaje emocional, que significa que alguien venga, se presente, llegue ahí con todo el desafío y con toda la timidez que puede ser presentarse en un escenario".

"Yo hago eso habitualmente, cuando tú haces audiciones, mandas audiciones para otras partes, audiciones aquí mismo. Los actores estamos haciendo eso siempre. Frente a una cámara todos los días, arriba del escenario todos los días. Siempre estás evaluándote o sometiéndote a una evaluación".

"Esa adrenalina me hace vivir, digamos, y es muy interesante estar del otro lado y sumarse a ese viaje emotivo. Eso me llama. Me atrae mucho estar en esa cadena de emoción", añadió.

Por eso mismo, considera que la "es un error considerar roles. El rol del duro... Siento que la invitación a cada uno de los jurados acá es justamente dejarse llevar por lo que ve de cada postulante y por ahí cada uno podrá asumir un rol 'más duro, más distante o absolutamente empático o absolutamente emocional, respecto de algún concursante'".

"Esa es la sorpresa que nos ofrecen tanto los concursantes como nosotros entre nosotros [miembros del jurado]. Anda a saber qué rol vamos a descubrir. Es un rol que puede ir cambiando programa a programa".

"Eso de los roles siento como que es de programa muy antiguo, como programa de los años ochenta, donde estaba el bueno, el malo, la divertida, el cómico. Entonces, no", sentenció.

"Got Talent Chile" se podrá ver a partir de este viernes 12 de marzo, a las 22:30 horas, después de la edición central de Meganoticias.