"No es mala, es pésima": Luis Gnecco despedaza a la televisión chilena

Luis Gnecco es reconocido por sus comentarios duros y ácidos en el mundo del espectáculo. Ahora no se guardó nada a la hora de hacer un diagnóstico de la televisión chilena, industria a la que prácticamente dejó en el suelo.

Mientras se mantiene sin trabajo, ya que las grabaciones de la teleserie "La Torre de Mabel" se mantienen detenidas por la pandemia, el actor ha tenido más tiempo para ver televisión. Es así que, según contó en una entrevista a la revista Wikén, "el otro día terminé de ver La Jauría y me cambié a Soltera Otra vez, la estoy viendo porque le tengo cariño".

"Después comencé a ver una teleserie que no había visto", comentó en referencia a la repuesta "Pacto de Sangre", producción que bajo la mirada de Gnecco "parecía un juego de niños al lado de La Jauría, y eso que es una de las mejores teleseries que se han hecho acá".

Luis Gnecco está al aire con la repetición de las teleseries "Brujas" y "Soltera Otra Vez".

Y entonces fue pavimentando para su cuestionamiento a la industria local: "Los actores hemos sido condenados a actuar como niños, y vivir una ficción del terror, porque, seamos honestos, hacemos televisión porque necesitamos vivir, y es lo que el sistema nos ofrece, es lo que hay, porque estamos en Chile, esa es la ficción que se hace en Chile".

Es por eso que "mientras más veo televisión chilena, más me convenzo de que es una gran mierda. No es mala, es pésima, y no es culpa de la gente que hace ficción, es culpa de un sistema de producción, un sistema ejecutivo".

"La ignorancia de los ejecutivos de televisión en Chile es dramática. Estamos haciendo una televisión de museo, de hace 40 años, y habiendo gente muy valiosa, muy talentosa, que hace las cosas con mucho cariño", recalcó en su desahogo.

Aún así, al mismo tiempo tuvo que aceptar que "yo había dicho que no iba a volver, pero honestamente tuve que recular, porque no he tomado la decisión de radicarme afuera. Mientras siga en Chile, tengo que trabajar en televisión".