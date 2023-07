La gran polémica que envuelve al fútbol chileno, es la quemante declaración que hizo Arturo Vidal sobre Jorge Sampaoli. Nadie ha quedado indiferente al conflicto, incluso uno que conoce muy bien a ambos protagonistas: Jorge Valdivia.

Luego de debutar con triunfo en Athletico Paranaense, el King se refirió en duros términos al casildense. “Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador… un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores“, aseguró sin pelos en la lengua el chileno. Su declaración rápidamente encontró apoyo y detractores en el ambiente y en redes sociales.

Uno de los que salió a opinar sobre la polémica, fue Jorge Valdivia. El Mago compartió con Vidal en Colo Colo y La Roja, así como también fue campeón de América con Sampaoli, por lo que conoce desde cerca cómo era la relación entre ambos en Juan Pinto Durán.

“Arturo cuestiona lo profesional en su primera declaración, en donde da a entender que es un entrenador perdedor. Pero después, en conferencia de prensa, habla de la persona, de Sampaoli como ser humano, y eso lo encuentro más grave y raro en Vidal, porque ellos tenían una buena relación antes“, explicó Valdivia en Los Tenores de Radio ADN.

Valdivia: “Creo que no es un perdedor”

De hecho, el Mago señaló que el King estaba feliz cuando se anunció la llegada del argentino a la banca del Mengao. “Cuando Sampaoli va a Flamengo, Arturo Vidal era uno de los más entusiasmados y contentos por la llegada de un conocido, pero el tiempo nos demostró lo contrario”, detalló.

“Me duele mucho escucharlo, porque lo considero mi amigo (Vidal) y es un ser humano de buenos sentimientos con las personas, es muy preocupado por el hincha. Desde lo profesional, puede referirse a Sampaoli como él quiera, pero no esperaba que criticara los valores de la persona, no estoy acostumbrado a escucharlo de esa manera“, confesó el ex 10 de La Roja.

Valdivia hizo hincapié en el rótulo de “perdedor” que le puso Vidal a Sampaoli, explicando que esta afirmación está alejada a la realidad. “Creo que no es un perdedor, es un técnico ganador, exitoso en la U y en la selección chilena, nos llevó a un Mundial y nos sacó campeón de Copa América“, defendió Maghinho a Sampaoli.

A pesar de los halagos del exvolante, de igual manera revivió la vez que el casildense cuestionó al platel de La Roja con la prensa, así como también el famoso choque de Vidal en 2015. “Al irse de la selección, no fue justo lo que hizo cuando armó una reunión con periodistas y habló de que tenía un camarín ingobernable, no fue justo con nosotros que dimos la cara con él. Pero Sampaoli fue uno de los artífices de la protección de Vidal cuando pasó lo del Ferrari en la Copa América“, cerró Jorge Valdivia.