Arturo Vidal se fue del Flamengo y decidió hacerlo incendiando todo. El King, en su primer partido con el Athletico Paranaense, aprovechó de disparar con todo contra Jorge Sampaoli, recibiendo una dura respuesta de parte de Martín Liberman.

El King no le perdonó al casildense haberlo cortado del Mengao y lo insultó con duros términos, tratándolo incluso de perdedor. Ante esto, el periodista argentino salió en defensa de su compatriota, recordando el accidente del volante en la Copa América de 2015.

Martín Liberman le pega a Arturo Vidal por insultar a Jorge Sampaoli

Luego de la victoria del Athletico Paranaense, en la que hizo su debut, Arturo Vidal se descargó. El King arremetió contra Jorge Sampaoli y dijo que siempre estuvo bien físicamente, pero el técnico era un perdedor que no valoraba a sus jugadores.

Los dichos del volante no cayeron bien al otro lado de la cordillera. Martín Liberman no dudó en lanzarse contra el bicampeón de América y, en su cuenta de Twitter, le pegó un tremendo palo.

El periodista recalcó que Arturo Vidal se mostró dolido con Jorge Sampaoli por haberlo cortado del Flamengo. “Vidal habla mal de Sampaoli porque le dijo que no lo iba a tener en cuenta”.

Pero la artillería pesada de Martín Liberman llegó después. El trasandino cuestionó al chileno por el calibre de sus declaraciones. “Le dice perdedor a quien lo ayudo a ser campeón de America como DT”.

Eso no fue todo, ya que también le recordó su accidente en plena Copa América, por el que pudo ser expulsado de la concentración. “Mucho peor es no tener memoria y no recordar que le perdonó haber chocado alcoholizado en plena Copa 2015”.

Arturo Vidal incendió las cosas en su salida del Flamengo con un dardo picante contra Jorge Sampaoli. De seguro el casildense tendrá algo que decir al respecto, pero por ahora no hay más que trozos de una relación quebrada.