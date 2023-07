Mauricio Israel dejó la grande a nivel país al destapar un nuevo bombazo que azota la vida de Arturo Vidal: el nuevo volante del Paranaense y enemigo público de Jorge Sampaoli atraviesa un horroroso momento financiero.

Pese a eso la intención del periodista deportivo, que también tuvo problemas de esta índole, no es destruir al mediocampista de la Roja, sino que todo lo contrario. Y en diálogo con RedGol le envía un consejo económico.

Mauricio Israel: “Espero que Vidal pueda cuidar lo que tiene”

“Yo lo lamento”, aclara Israel de entrada. Tras eso, resalta que “la información que nos entregaron es de muy buena fuente, y seguramente es la correcta. Esto va a salir con el transcurso de los días“.

Así, Mauricio Israel destaca que “yo lo que espero es que de aquí para adelante Arturo cuide lo que él ha ganado, porque esto no se lo ha regalado nadie“.

“Yo entiendo que cada uno hace con la plata lo que quiere, pero uno quisiera que él tuviera un muy buen pasar el resto de sus días. Le quedan ¿cuántos años en el fútbol? Dos, tres años. Y uno quisiera que todas estas cosas fueran noticias distintas”, añadió.

“Recordemos que el Rodelindo Román ya no existe. Él se desvinculó porque evidentemente no quiso o no podía seguir teniendo dinero, tiene varios problemas con muchos amigos a los que antes agasajaba y ahora ya no lo pueden hacer”, complementa Israel.

“Entonces, yo lo único que espero que lo que le quede de carrera, Arturo lo sepa aprovechar, que tenga la, no sé si la inteligencia, pero que tenga la sabiduría que las lecciones nos enseñan a todos”, resaltó.

“Yo también pasé momentos difíciles”

El conductor de Círculo Central aclara que “yo también he pasado por momentos muy difíciles, entonces espero que cuide lo que tiene, y además que ojalá lo asesoren bien”.

“Aquí me llama un poco la atención esta situación teniendo al lado a Felicevich que todos sabemos que más allá de todo lo que yo haya dicho de Felicevich durante el año como representante, como asesor de los jugadores siempre he encontrado que lo hace bien”, agrega.

“Entonces, yo lamento profundamente la situación que vivió Arturo Vidal. Si es que todo esto que yo he dicho se confirma y cada vez voy teniendo más información”, agregó.

Eso sí, al ser consultado sobre si Vidal está quebrado o no, destaca que “no, no está quebrado, pero sí está pasando por una situación distinta. Ya no tiene el mismo poder adquisitivo que tenía antes”.

“Quebrado no está porque él todavía tiene propiedades, él tiene un contrato, le acaban de pagar una indemnización en el Flamengo, entonces no se puede decir que está quebrado, se puede decir que despilfarró mucho de los recursos que ganó”, concluyó.