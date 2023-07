Arturo Vidal confirmó este domingo lo que era un secreto a voces: su relación con Jorge Sampaoli estaba en punto muerto y su salida del Flamengo, rumbo al Athletico Paranaense, era la confirmación de aquello, a sabiendas que sus chances en el Mengao se habían esfumado.

Tras debutar con el Paranaense, el King no se guardó nada en torno al casildense, y lo destrozó por completo. “Me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores, pero nada, quedó atrás”, señaló.

“Ahora estoy bien y espero jugar del inicio los partidos que vienen y demostrar todo los que he hecho en mi carrera, que es ganar”, agregó.

Críticas del Bichi

Y uno de los que comentó acerca de los dichos del volante fue Claudio Borghi, uno que conoce de cerca a Vidal y a la vez siempre se ha mostrado como un crítico del casildense. Sin embargo, pese a que igualmente le pegó a quien fue su reemplazante en la Selección Chilena, fue crítico con los dichos de su ex pupilo.

“Las denuncias se hacen cuando te va bien y te va mal, no solo cuando te va mal. Y si él tenía ese pensamiento, tuvo muchos lugares como para decirlo antes. Creo que (las declaraciones de Vidal) están fuera de lugar”, señaló el DT en Radio Futuro.

“Pero me voy a quedar ahí, porque en muchas cosas me podría complicar la vida si doy una opinión sobre lo que pienso de Sampaoli. Yo tengo dos opiniones sobre él. Una deportiva, que es maravillosa. Ha hecho un muy buen trabajo. Y otra que es humana, que es muy mala”, agregó.

“Lo he dicho hace bastante tiempo como para referrme otra vez a un entrenador que está en un club muy importante, que ha tenido una carrera importante, (pero) que tendrá que ver su vida y su conciencia más que los logros deportivos”, cerró.