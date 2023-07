Arturo Vidal tuvo su debut en Athletico Paranaense este domingo 16 de julio recién pasado, donde su nuevo equipo venció 2-0 al Bahía por la fecha 15 del Brasileirao, y tras eso se lanzó con todo en contra de Jorge Sampaoli.

“Me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores“, disparó el King con la voz quebrada tras el pitazo final en el Arena da Baixada. Palabras que le significaron una dura crítica de Juan Cristóbal Guarello.

“Arturo Vidal cree que juega más de lo que está jugando”

El periodista deportivo encendió la cámara en su programa de YouTube, “La Hora de King Kong“, y sacó la voz ante la tremenda polémica. Así, Guarello destaca que Sampaoli puede tener muchos defectos, pero perdedor no es.

“Arturo Vidal cree que juega más de lo que está jugando, cree que físicamente está mejor de lo que está ahora y lo lamento. Si Vidal adaptara su juego al fútbol que tiene hoy, sería otra cosa”, disparó de entrada.

Tras eso, JC Guarello destaca sobre el oriundo de San Joaquín que “él cree que sigue teniendo 30 años y que sigue en la Juve“.

“Yo no creo que Sampaoli sea un técnico perdedor, ahora último ha pifiado, pero en la U hizo una campaña extraordinaria, en la selección estuvimos a un tiro en el travesaño de llegar a cuartos de final y yo creo que a Colombia le ganábamos y ganó la Copa América”, destaca Guarello.

“Ahora, que Sampaoli es un bandido y tiene un montón de ‘yayas’, un día podríamos contar su historia, pero no es un perdedor”, remató.

“Vidal no puede creer que haya quedado fuera de la titularidad en Flamengo, pero él ya la había perdido ¿Cuándo fue titular Vidal? con el portugués no era titular. Ya dijimos lo de Sampaoli, si el jugador no le sirve le da lo mismo, chao”, concluyó Guarello.