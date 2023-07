Arturo Vidal desató toda su furia contra Jorge Sampaoli tras debutar en el Athletico Paranaense. Luego de tratarlo de “perdedor”, en la conferencia de prensa tras el duelo volvió a pegarle duro al ex entrenador de la selección chilena.

A pesar de señalar que “Sampaoli es un tema que de verdad para mí está cerrado”, quiso echarle los últimos palos a la hoguera para señalar que no olvidará su salida del Flamengo.

“Me di cuenta de toda la gente que me dijo quién era y yo nunca hice caso, ahora me di cuenta la persona que es y el entrenador que es. Me siento feliz al no estar con él”, confesó en duros términos.

“Todos chunchos”

Luego de publicar fotos en su debut con el elenco de Curitiba, donde vencieron 2-0 al Bahía, escribió su alegría por volver a sumar minutos.

“Feliz de volver a jugar, espero seguir mostrando las inmensas ganas que tengo de estar en una cancha compitiendo junto a mis compañeros como lo hice en toda mi carrera, vamos Paranaense”.

Las palabras que emitió el King provocaron la reacción de muchos hinchas en redes sociales, quienes le criticaron el haber tratado mal a Sampaoli luego de todo lo que vivieron en la Roja. Un tema que provocó la reacción de Vidal.

“Son todos chunchos”, escribió en alusión a que son los fanáticos de Universidad de Chile los que defienden al entrenador, provocando que la polémica fuera aún más grande.

El próximo desafío para Arturo Vidal será en Río de Janeiro, cuando su elenco se enfrente a Vasco da Gama de Gary Medel.