La selección chilena vuelve a la cancha en este mes de marzo. La Roja, otra vez bajo el mando de Nicolás Córdova, afrontará dos nuevos amistosos internacionales tras sus últimos encuentros ante Rusia y Perú en noviembre.

En esta ocasión, el combinado nacional será parte de las FIFA Series, un formato impulsado por la FIFA que permite enfrentar a selecciones de distintas confederaciones durante las fechas FIFA. Chile se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, partidos que se jugarán en Oceanía.

Duelos claves para el cuerpo técnico, que busca seguir probando fórmulas y afianzar una base de jugadores pensando en lo que viene. Te dejamos la programación para ver a La Roja.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Cabo Verde?

El próximo partido entre la Selección Chilena y Cabo Verde se juega este viernes 27 de marzo, a partir de las 00:00 horas de Chile, en el Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda.

Si bien MEGA tendrá los derechos de TV de cara al Mundial 2030, los partidos de Chile ante Cabo Verde y Nueva Zelanda se podrán ver por televisión abierta y completamente GRATIS a través de CHV , canal que mantendrá la transmisión de los encuentros rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

También estarán disponibles vía streaming en las plataformas digitales del canal: app MiCHV, transmisión online de CHV.cl o mediante el canal de YouTube de CHV y adicionalmente estará la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

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Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

11.1 (TDT)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ver también “Siempre hay un chileno”: El entrenamiento especial que vivió la Roja en Auckland

Partidos de Chile – Marzo (FIFA Series) 📍 Sede: Auckland, Nueva Zelanda

🏟️ Estadio: Eden Park Partido Fecha Hora (Chile) Chile vs. Cabo Verde Viernes 27 de marzo 00:00 Chile vs. Nueva Zelanda Lunes 30 de marzo 03:15

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En resumen