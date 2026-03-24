Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite EN VIVO Chile vs. Cabo Verde por el amistoso de La Roja

La Roja vuelve a la acción con duelos desde Nueva Zelanda en el marco de fecha FIFA.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Chile se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.
© SIPA/PHOTOSPORTChile se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

La selección chilena vuelve a la cancha en este mes de marzo. La Roja, otra vez bajo el mando de Nicolás Córdova, afrontará dos nuevos amistosos internacionales tras sus últimos encuentros ante Rusia y Perú en noviembre.

En esta ocasión, el combinado nacional será parte de las FIFA Series, un formato impulsado por la FIFA que permite enfrentar a selecciones de distintas confederaciones durante las fechas FIFA. Chile se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, partidos que se jugarán en Oceanía.

Duelos claves para el cuerpo técnico, que busca seguir probando fórmulas y afianzar una base de jugadores pensando en lo que viene. Te dejamos la programación para ver a La Roja.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Cabo Verde?

El próximo partido entre la Selección Chilena y Cabo Verde se juega este viernes 27 de marzo, a partir de las 00:00 horas de Chile, en el Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda.

Si bien MEGA tendrá los derechos de TV de cara al Mundial 2030, los partidos de Chile ante Cabo Verde y Nueva Zelanda se podrán ver por televisión abierta y completamente GRATIS a través de CHV, canal que mantendrá la transmisión de los encuentros rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

También estarán disponibles vía streaming en las plataformas digitales del canalapp MiCHV, transmisión online de CHV.cl o mediante el canal de YouTube de CHV y adicionalmente estará la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

Publicidad

Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

  • 11.1 (TDT)

Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
“Siempre hay un chileno”: El entrenamiento especial que vivió la Roja en Auckland

ver también

“Siempre hay un chileno”: El entrenamiento especial que vivió la Roja en Auckland

Partidos de Chile – Marzo (FIFA Series)
📍 Sede: Auckland, Nueva Zelanda
🏟️ Estadio: Eden Park
Partido Fecha Hora (Chile)
Chile vs. Cabo Verde Viernes 27 de marzo 00:00
Chile vs. Nueva Zelanda Lunes 30 de marzo 03:15
Publicidad

En resumen

  • La selección chilena, bajo el mando de Nicolás Córdova, disputará dos amistosos en Oceanía.
  • Chile enfrentará a Cabo Verde este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas.
  • El canal CHV transmitirá gratis los partidos de la selección chilena por televisión abierta.
Lee también
Europa define sus últimos cupos: Partidos y horarios repechaje UEFA
Mundial 2026

Europa define sus últimos cupos: Partidos y horarios repechaje UEFA

Todo listo para el repechaje del Mundial 2026: programación y TV
Mundial 2026

Todo listo para el repechaje del Mundial 2026: programación y TV

Rooney enciende todo al elegir el peor Mundial de la historia
Mundial 2026

Rooney enciende todo al elegir el peor Mundial de la historia

"No lo pueden echar, sabe mucho": reunión de emergencia en la U
U de Chile

"No lo pueden echar, sabe mucho": reunión de emergencia en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo