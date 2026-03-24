La selección chilena vuelve a la cancha en este mes de marzo. La Roja, otra vez bajo el mando de Nicolás Córdova, afrontará dos nuevos amistosos internacionales tras sus últimos encuentros ante Rusia y Perú en noviembre.
En esta ocasión, el combinado nacional será parte de las FIFA Series, un formato impulsado por la FIFA que permite enfrentar a selecciones de distintas confederaciones durante las fechas FIFA. Chile se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, partidos que se jugarán en Oceanía.
Duelos claves para el cuerpo técnico, que busca seguir probando fórmulas y afianzar una base de jugadores pensando en lo que viene. Te dejamos la programación para ver a La Roja.
¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Cabo Verde?
El próximo partido entre la Selección Chilena y Cabo Verde se juega este viernes 27 de marzo, a partir de las 00:00 horas de Chile, en el Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda.
Si bien MEGA tendrá los derechos de TV de cara al Mundial 2030, los partidos de Chile ante Cabo Verde y Nueva Zelanda se podrán ver por televisión abierta y completamente GRATIS a través de CHV, canal que mantendrá la transmisión de los encuentros rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.
También estarán disponibles vía streaming en las plataformas digitales del canal: app MiCHV, transmisión online de CHV.cl o mediante el canal de YouTube de CHV y adicionalmente estará la transmisión de ESPN y Disney+ Premium.
Estos son los canales según tu cableoperador:
CHV
- 11.1 (TDT)
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
ver también
“Siempre hay un chileno”: El entrenamiento especial que vivió la Roja en Auckland
|Partidos de Chile – Marzo (FIFA Series)
|
📍 Sede: Auckland, Nueva Zelanda
🏟️ Estadio: Eden Park
|Partido
|Fecha
|Hora (Chile)
|Chile vs. Cabo Verde
|Viernes 27 de marzo
|00:00
|Chile vs. Nueva Zelanda
|Lunes 30 de marzo
|03:15
En resumen
- La selección chilena, bajo el mando de Nicolás Córdova, disputará dos amistosos en Oceanía.
- Chile enfrentará a Cabo Verde este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas.
- El canal CHV transmitirá gratis los partidos de la selección chilena por televisión abierta.